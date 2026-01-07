महाराष्ट्र में बीजेपी-कांग्रेस का गठबंधन! शिवसेना को हराने के लिए आए साथ, राजनीतिक गलियारे में हलचल

Maharashtra Civic Polls: महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव में जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा खेल खेला है। भाजपा ने सभी को हैरान करते हुए महाराष्ट्र में अंबरनाथ नगर परिषद पर शिवसेना से कंट्रोल छीनने के लिए अपने पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस और NCP के अजीत पवार के साथ हाथ मिला लिया। हाल ही में हुए नगर परिषद चुनावों में, शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बावजूद, BJP ने अंबरनाथ में शिवसेना को हरा दिया।

भाजपा पार्टी ने एक अप्रत्याशित गठबंधन बनाकर अध्यक्ष पद हासिल करने और काम करने लायक बहुमत बनाने में कामयाबी हासिल करके राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी।

दुनिया का सबसे बड़ा चौंकाने वाला काम महाराष्ट्र में हुआ है😂😂



महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनावों में अंबरनाथ नगर परिषद में BJP और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया😂



सबसे हैरानी की बात तो यह है कि



इस गठबंधन से एकनाथ शिंदे की शिवसेना का प्रत्याशी हराया गया है😂😂



याद रखो, राजनीति में… pic.twitter.com/4NC01t1c3q — Jaiky Yadav (@JaikyYadav16) January 7, 2026

59 सदस्यों वाली अंबरनाथ नगर परिषद में, शिवसेना ने 23 सीटें, BJP ने 16, कांग्रेस ने 12 और NCP (अजीत पवार) ने चार सीटें जीती थीं। एक साथ आने से, BJP (16), कांग्रेस (12), और NCP (चार) ने कुल 32 सीटें हासिल कर लीं, बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया और शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट (23 सीटें) को विपक्ष में धकेल दिया।

#WATCH | मुंबई: शिवसेना (UBT) नेता आनंद दुबे ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर कहा, "असदुद्दीन ओवैसी और भाजपा एक दूसरे की A और B टीम हैं, अजीत पवार और भाजपा की A और B टीम है इसलिए इनकी बात पर ध्यान मत दीजिए... यही भाजपा अजीत पवार के लिए क्या-क्या कहती थी और यही अजीत… pic.twitter.com/PhkqiwFXNu — ANI_HindiNews (@AHindinews) January 7, 2026

अंबरनाथ क्यों इतना महत्वपूर्ण

नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए यह लड़ाई राज्य बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण और शिंदे गुट के सांसद श्रीकांत शिंदे के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई थी। अंबरनाथ ठाणे जिले में स्थित है, जो उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गृह जिला है। कड़ी टक्कर वाले मुकाबले में, बीजेपी की तेजश्री करंजुले ने शिंदे गुट की उम्मीदवार मनीषा वालेकर को हराकर परिषद अध्यक्ष का पद जीता। बीजेपी उपाध्यक्ष गुलाबराव करंजुले पाटिल ने इस कदम का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने शिंदे गुट के साथ महायुति (गठबंधन) पर कई बार चर्चा करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

ऐतिहासिक रूप से, अंबरनाथ एक ऐसा गढ़ रहा है जहाँ शिवसेना और बीजेपी के बीच जटिल संबंध रहे हैं। हालाँकि वे महाराष्ट्र में महायुति सरकार में सहयोगी हैं, लेकिन स्थानीय प्रतिद्वंद्विता अक्सर राज्य-स्तरीय समझौतों पर हावी हो जाती है।

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब 29 नगर निगमों के लिए चुनाव प्रक्रिया चल रही है।

29 नगर निगमों में से, महायुति के सहयोगी 24 नगर निगमों में एक साथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी और शिवसेना मुंबई, ठाणे और कोल्हापुर में एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं।

Web Title: BJP-Congress alliance in Maharashtra They come together to defeat Shiv Sena in Ambernath