भाजपा उम्मीदवार मैथिली ठाकुर आगे निकली... पहले राउंड की गिनती पूरी

By संदीप दाहिमा | Updated: November 14, 2025 10:26 IST2025-11-14T10:20:45+5:302025-11-14T10:26:41+5:30

चुनाव आयोग के शुरुआती रुझानों के अनुसार पहले राउंड की गिनती के बाद, अलीनगर से भाजपा उम्मीदवार मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं।

BJP candidate Maithili Thakur leads, first round of counting complete | भाजपा उम्मीदवार मैथिली ठाकुर आगे निकली... पहले राउंड की गिनती पूरी

भाजपा उम्मीदवार मैथिली ठाकुर आगे निकली... पहले राउंड की गिनती पूरी

Highlightsभाजपा उम्मीदवार मैथिली ठाकुर आगे निकली... पहले राउंड की गिनती पूरी

BJP candidate Maithili Thakur Leads: चुनाव आयोग के शुरुआती रुझानों के अनुसार पहले राउंड की गिनती के बाद, अलीनगर से भाजपा उम्मीदवार मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं। इस बार सबकी निगाहें अलीनगर विधानसभा सीट से लोक गायिका और भाजपा प्रत्याशी मैथिली ठाकुर पर हैं, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रत्याशी विनोद मिश्रा पीछे चल रहे हैं।

English summary :
BJP candidate Maithili Thakur leads, first round of counting complete


Web Title: BJP candidate Maithili Thakur leads, first round of counting complete

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :BJPBJPBihar Assembly Election 2025बिहार विधानसभा चुनाव 2025