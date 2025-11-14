भाजपा उम्मीदवार मैथिली ठाकुर आगे निकली... पहले राउंड की गिनती पूरी
चुनाव आयोग के शुरुआती रुझानों के अनुसार पहले राउंड की गिनती के बाद, अलीनगर से भाजपा उम्मीदवार मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं।
BJP candidate Maithili Thakur Leads: चुनाव आयोग के शुरुआती रुझानों के अनुसार पहले राउंड की गिनती के बाद, अलीनगर से भाजपा उम्मीदवार मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं। इस बार सबकी निगाहें अलीनगर विधानसभा सीट से लोक गायिका और भाजपा प्रत्याशी मैथिली ठाकुर पर हैं, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रत्याशी विनोद मिश्रा पीछे चल रहे हैं।
She is in face off against RJD's Binod Mishra
