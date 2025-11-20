भाजपा-कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने लाइव टीवी डिबेट पर एक-दूसरे पर मुक्के बरसाए, धक्का-मुक्की की | VIDEO

By रुस्तम राणा | Updated: November 20, 2025 21:15 IST2025-11-20T21:15:37+5:302025-11-20T21:15:43+5:30

क्लिप में बीजेपी के एक प्रवक्ता और कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के बीच शुरू में गरमागरम बहस होती दिख रही है।

BJP and Congress spokespersons punched and shoved each other during a live TV debate. VIDEO | भाजपा-कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने लाइव टीवी डिबेट पर एक-दूसरे पर मुक्के बरसाए, धक्का-मुक्की की | VIDEO

भाजपा-कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने लाइव टीवी डिबेट पर एक-दूसरे पर मुक्के बरसाए, धक्का-मुक्की की | VIDEO

नई दिल्ली: एक पॉलिटिकल बहस ने अचानक मोड़ ले लिया जब बड़ी पार्टियों के दो प्रवक्ता लाइव टीवी पर लड़ने लगे। यह घटना, जो एक तेलुगु न्यूज़ चैनल योयो टीवी पर हुई, अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। चैनल पर लगे टाइमस्टैम्प के अनुसार, फुटेज में 18 नवंबर को शाम करीब 7:45 बजे हुई बहस का हर पल कैद है।

लाइव टीवी पर लड़ाई

क्लिप में बीजेपी के एक प्रवक्ता और कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के बीच शुरू में गरमागरम बहस होती दिख रही है। कांग्रेस प्रवक्ता कमेंट करते हुए उंगली से इशारा करते दिख रहे हैं, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता का रिएक्शन आता है। कांग्रेस प्रतिनिधि अचानक टेबल पर हाथ मार देता है। एंकर, जो हैरान रह जाती है, अचानक अपने कानों पर हाथ रख लेती है और स्टूडियो में ज़ोरदार धमाके की आवाज़ गूंजती है।

यह देखकर, बीजेपी प्रवक्ता खड़ा हो जाता है और कांग्रेस प्रवक्ता को धक्का देता है, जिससे दोनों के बीच पूरी लड़ाई हो जाती है। वीडियो में दोनों एक-दूसरे को थप्पड़ और घूंसे मारते दिख रहे हैं। वे स्टूडियो के अंदर भी एक-दूसरे को धक्का देते हैं, तभी दूसरे निविष्ट और स्टाफ बीच-बचाव करने और दोनों को अलग करने के लिए दौड़ पड़ते हैं।

एक समय पर, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के एक प्रवक्ता ने स्थिति को शांत करने के लिए बीच में आने की कोशिश की। वह दोनों को अलग करने में सफल रहे। इस फुटेज को एक्स (पहले ट्विटर) पर कैप्शन के साथ शेयर किया गया था, “कलेश लाइव टीवी डिबेट के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ता के बीच।”

Web Title: BJP and Congress spokespersons punched and shoved each other during a live TV debate. VIDEO

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Viral VideoCongressBJPवायरल वीडियोकांग्रेस