BJP 45th Foundation Diwas: राष्ट्र सदैव सर्वोपरि..., 45वां स्थापना दिवस, पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से की बात, देखें वीडियो

Highlights कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बातचीत की। आपको हर बूथ पर महिला मतदाताओं का जुलूस निकालना सुनिश्चित करना चाहिए। महिला मतदाताओं में जागरूकता फैलेगी। इससे उनमें आत्मविश्वास और एकता की भावना पैदा होगी।

BJP 45th Foundation Diwas: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) छह अप्रैल यानी शनिवार को अपना स्थापना दिवस मना रही है। देश भर में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं पार्टी के सभी करोड़ों कार्यकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं एवं आभार व्यक्त करता हूं। शुभकामनाओं के साथ-साथ मैं उनसे आगामी लोकसभा 2024 चुनाव के लिए संकल्प लेने का आग्रह करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बातचीत की। नमो ऐप के माध्यम से संबोधित किया।

पीएम मोदी ने कहा कि आपको हर बूथ पर महिला मतदाताओं का जुलूस निकालना सुनिश्चित करना चाहिए। इससे महिला मतदाताओं में जागरूकता फैलेगी। इससे उनमें आत्मविश्वास और एकता की भावना पैदा होगी। इस तरह महिलाएं न केवल मतदाता बनेंगी, बल्कि प्रचारक भी बनेंगी। भाजपा के स्थापना दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला, जो एक ऐसा दिन है जो सार्वजनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता को बढ़ाता है।

उन्होंने लोगों की प्रभावी ढंग से सेवा जारी रखने के लिए सत्ता में लौटने के महत्व पर जोर दिया। जनसेवा के संकल्प को और मजबूत करता है। जनसेवा के इस महायज्ञ को जारी रखने के लिए जनता का आशीर्वाद जरूरी है और सत्ता में वापसी जरूरी है। हमें अपनी दस साल की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाना है।"

राजनीतिक इतिहास में छह अप्रैल का दिन खास अहमियत रखता है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में छह अप्रैल ही दिन हुई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1951 में स्थापित भारतीय जन संघ से इस नयी पार्टी का जन्म हुआ। 1977 में आपातकाल की घोषणा के बाद जनसंघ का कई अन्य दलों से विलय हुआ और जनता पार्टी का उदय हुआ।

पार्टी ने 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस से सत्ता छीन ली और 1980 में जनता पार्टी को भंग करके भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई। उत्तर प्रदेश में 1.63 लाख मतदान केंद्र स्तर (बूथ स्तर) के कार्यालयों पर अपना स्थापना दिवस मनाई जा रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी और प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल ने वर्चुअल बैठक में स्थापना दिवस कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया।

