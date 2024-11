Birsa Munda Birth Anniversary 2024: दिल्ली के सराय काले खां चौक को मिला नया नाम, अब कहलाएगा बिरसा मुंडा चौक

Birsa Munda Birth Anniversary 2024: देश की राजधानी दिल्ली का प्रतिष्ठित बस अड्डा सराय काले खां चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया गया है। नाम परिवर्तन का काम बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर हुआ है। दिल्ली में आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी घोषणा की। घोषणा करते हुए खट्टर ने कहा, "मैं आज घोषणा कर रहा हूं कि यहां आईएसबीटी बस स्टैंड के बाहर बड़ा चौक भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जाना जाएगा। इस प्रतिमा और उस चौक का नाम देखकर न केवल दिल्ली के नागरिक बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड पर आने वाले लोग भी निश्चित रूप से उनके जीवन से प्रेरित होंगे।"

अमित शाह ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा का किया अनावरण

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज राष्ट्रीय राजधानी में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर उनकी एक प्रतिमा का अनावरण किया और सामाजिक सुधारों के लिए उनके योगदान और 'धर्मांतरण' के खिलाफ खड़े होने के साहस की सराहना की। इस अवसर पर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी समारोह में मौजूद थे। गृह मंत्री ने कहा कि देश हमेशा स्वतंत्रता और धर्मांतरण के खिलाफ उनके आंदोलनों के लिए बिरसा मुंडा का आभारी रहेगा। शाह ने कहा कि जब पूरा देश और दुनिया के दो तिहाई हिस्से पर अंग्रेजों का शासन था, उस समय उन्होंने धर्म परिवर्तन के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाया।

शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, "बिरसा मुंडा ने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करते समय धर्म परिवर्तन के खिलाफ आवाज उठाई। 1875 में माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करते समय उन्होंने धर्म परिवर्तन के खिलाफ आवाज उठाई। जब पूरा देश और दुनिया के दो तिहाई हिस्से पर अंग्रेजों का शासन था, उस समय उन्होंने धर्म परिवर्तन के खिलाफ खड़े होने का साहस दिखाया।"

बिरसा मुंडा कौन थे?

भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम के नायक बिरसा मुंडा ने छोटानागपुर क्षेत्र के आदिवासी समुदाय को अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ "उलगुलान" (विद्रोह) के रूप में जानी जाने वाली सशस्त्र क्रांति का नेतृत्व किया।

वे छोटानागपुर पठार क्षेत्र में मुंडा जनजाति से थे। उन्होंने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत बिहार और झारखंड बेल्ट में उठे भारतीय आदिवासी जन आंदोलन का नेतृत्व किया।

मुंडा ने आदिवासियों को ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई जबरदस्ती ज़मीन हड़पने के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट किया, जिससे आदिवासी बंधुआ मजदूर बन गए और उन्हें घोर गरीबी में धकेल दिया गया। उन्होंने अपने लोगों को अपनी ज़मीन के मालिक होने और उस पर अपने अधिकारों का दावा करने के महत्व का एहसास कराया।

उन्होंने बिरसाइत के धर्म की स्थापना की, जो जीववाद और स्वदेशी मान्यताओं का मिश्रण था, जिसमें एक ही ईश्वर की पूजा पर जोर दिया गया था। वे उनके नेता बन गए और उन्हें 'धरती आबा' या धरती का पिता उपनाम दिया गया। 9 जून, 1900 को 25 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई।

15 नवंबर, बिरसा मुंडा की जयंती को 2021 में केंद्र सरकार द्वारा 'जनजातीय गौरव दिवस' घोषित किया गया।

