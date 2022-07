लगातार दूसरे दिन रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे को बम से उड़ाने की मिली धमकी, 20 लाख की मांग की गई

Highlights रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे को दूसरी बार बम से उड़ाने की धमकी मिली हवाई अड्डे के अधिकारी ने बताया कि टेक्स्ट भेजनेवाले ने धमकी के साथ 20 लाख की मांग की इससे पहले 28 जुलाई को फोन पर धमकी मिली थी

झारखंडः रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे को 29 जुलाई को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली। हवाई अड्डे के अधिकारी ने ये जानकारी दी है। अधिकारी ने बताया कि बम की धमकी टेक्स्ट के जरिए मिली जिसके साथ 20 लाख रुपए की मांगभी की गई। टेक्स्ट द्वारा बम की धमकी मिलने के बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

गौरतलब है कि बिरसा मुंडा हवाई अड्डे को ये दूसरी बार धमकी मिली है। गुरुवार यानी 28 जुलाई को भी बम से उड़ा देने की फोन पर धमकी मिली थी। हालांकि जांच में धमकी फर्जी निकली। रांची हवाई अड्डे के निदेशक के एल अग्रवाल ने बताया कि गुरुवार करीब 12 बजे हवाई अड्डे को बम से उड़ाने की धमकी वाला फर्जी फोन कॉल आया जिसके बाद पूरे हवाई अड्डे को एलर्ट कर दिया गया और तय मानकों के अनुसार हवाई अड्डे के हर कोने की गहन जांच बम निरोधक दस्ते ने की लेकिन धमकी फर्जी निकली।

Jharkhand | Birsa Munda Airport, Ranchi received a bomb threat again on July 29th, via text message, with a demand of Rs 20 lakhs. The police are taking the necessary action after a complaint was given; an investigation is underway: Airport officials