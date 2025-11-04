Bilaspur Train Accident: पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर में 6 लोगों के मारे जाने की आशंका, कई घायल,कई भयावह विजुअल सामने आए
By रुस्तम राणा | Updated: November 4, 2025 18:24 IST2025-11-04T18:22:13+5:302025-11-04T18:24:22+5:30
Bilaspur Train Accident: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले में लालखदान इलाके के पास एक बड़ा रेल हादसा हुआ, जिसमें कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और 30 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। रायगढ़ से आ रही एक लोकल मालगाड़ी बिलासपुर-हावड़ा रूट पर पीछे से एक पैसेंजर ट्रेन से टकरा गई।
हादसे में शामिल पैसेंजर ट्रेन, एमईएमयू नंबर 68733 (गेवरा रोड-बिलासपुर), मंगलवार शाम करीब 4 बजे एक मालगाड़ी से टकरा गई। एक स्थानीय व्यक्ति ने न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस को बताया, "एक ट्रेन खड़ी थी, तभी रायगढ़ की तरफ से आ रही दूसरी ट्रेन ने उसे पीछे से टक्कर मार दी।"
बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं, और घायल यात्रियों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। हादसे वाली जगह से कई परेशान करने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिनमें पीड़ितों के शव दिख रहे हैं।
Bilaspur, Chhattisgarh: A local goods train coming from Raigarh collided with another train from behind. Details about casualties or injuries are yet to be confirmed pic.twitter.com/0zNQizPXO0— IANS (@ians_india) November 4, 2025
बिलासपुर में भीषण रेल हादसा लोकल पैसेंजर ट्रेन माल गाड़ी से टकराई— Vishal Sharma (@VishalSharmaCG4) November 4, 2025
6 लोगों की मौके पर मौत की खबर 30 लोग घायल @RailMinIndia@RailwaySeva@Central_Railway@RailwayNorthern@AshwiniVaishnaw@tokhansahu_bjp@PMOIndia@CGVOICE00777@CG_wasi@CGDedBedSangh#railaccident#bsppic.twitter.com/xdTT50DTEy
बिलासपुर ट्रेन हादसा!— Brijesh singh yadav (@Brijesh77956738) November 4, 2025
बिलासपुर रेल डिविजन के लालखदान क्षेत्र में एक बड़ा हादसा —
हावड़ा रूट पर चल रही मेमू ट्रेन की मालगाड़ी से भयानक टक्कर 😔
अब तक की रिपोर्ट के अनुसार —
⚫ 3 यात्रियों की मौत की सूचना है
⚫ कई लोग गंभीर रूप से घायल है
⚫ घायलों में कुछ की हालत नाजुक,… pic.twitter.com/4PYx0toUeh
एक विज़ुअल में, पैसेंजर ट्रेन का इंजन कोच एक मालगाड़ी के कंटेनर के ऊपर देखा जा सकता है। इस घटना के बाद कई ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है।