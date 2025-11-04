Bilaspur Train Accident: पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर में 6 लोगों के मारे जाने की आशंका, कई घायल,कई भयावह विजुअल सामने आए

By रुस्तम राणा | Updated: November 4, 2025 18:24 IST2025-11-04T18:22:13+5:302025-11-04T18:24:22+5:30

हादसे में शामिल पैसेंजर ट्रेन, एमईएमयू नंबर 68733 (गेवरा रोड-बिलासपुर), मंगलवार शाम करीब 4 बजे एक मालगाड़ी से टकरा गई।

Bilaspur Train Accident: Six people feared dead and several injured in a collision between a passenger train and a goods train | Bilaspur Train Accident: पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर में 6 लोगों के मारे जाने की आशंका, कई घायल,कई भयावह विजुअल सामने आए

Bilaspur Train Accident: पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर में 6 लोगों के मारे जाने की आशंका, कई घायल,कई भयावह विजुअल सामने आए

Bilaspur Train Accident: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले में लालखदान इलाके के पास एक बड़ा रेल हादसा हुआ, जिसमें कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और 30 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। रायगढ़ से आ रही एक लोकल मालगाड़ी बिलासपुर-हावड़ा रूट पर पीछे से एक पैसेंजर ट्रेन से टकरा गई।

हादसे में शामिल पैसेंजर ट्रेन, एमईएमयू नंबर 68733 (गेवरा रोड-बिलासपुर), मंगलवार शाम करीब 4 बजे एक मालगाड़ी से टकरा गई। एक स्थानीय व्यक्ति ने न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस को बताया, "एक ट्रेन खड़ी थी, तभी रायगढ़ की तरफ से आ रही दूसरी ट्रेन ने उसे पीछे से टक्कर मार दी।"

बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं, और घायल यात्रियों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। हादसे वाली जगह से कई परेशान करने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिनमें पीड़ितों के शव दिख रहे हैं।

एक विज़ुअल में, पैसेंजर ट्रेन का इंजन कोच एक मालगाड़ी के कंटेनर के ऊपर देखा जा सकता है। इस घटना के बाद कई ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है।

Web Title: Bilaspur Train Accident: Six people feared dead and several injured in a collision between a passenger train and a goods train

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :indian railwaysBilaspurभारतीय रेल