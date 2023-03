पंजाब पुलिस ने बरामद की वो बाइक जिससे अमृतपाल सिंह भागा, कांग्रेस ने कही ये बात

Highlights अमृतपाल सिंह जिस बाइक पर सवार होकर कथित तौर पर गुरुद्वारे से भागा था, उसे बरामद कर लिया गया है। पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर राजा वारिंग ने अमृतपाल सिंह पर कार्रवाई को लेकर बुधवार को पंजाब के डीजीपी को एक पत्र लिखा। वारिंग ने पूछा कि जब अमृतपाल को पुलिस कार्रवाई की जानकारी नहीं थी तो वह वाहन और कपड़े बदलकर पुलिस से कैसे भाग गया।

चंडीगढ़: अमृतपाल सिंह जिस बाइक पर सवार होकर कथित तौर पर गुरुद्वारे से भागा था, उसे बरामद कर लिया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने जालंधर के एसएसपी स्वर्णदीप सिंह के हवाले से ये जानकारी साझा की। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने कहा कि मोटरसाइकिल नानागल अम्बियन से लगभग 60 किलोमीटर दूर दारापुर गांव में लावारिस हालत में मिली थी, जबकि अमृतपाल अभी भी फरार है।

#UPDATE | The bike on which 'Waris Punjab De' chief Amritpal Singh fled has been recovered by police: Jalandhar SSP Swarnadeep Singh https://t.co/BD0LvWQFxU

पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर राजा वारिंग ने अमृतपाल सिंह पर कार्रवाई को लेकर बुधवार को पंजाब के डीजीपी को एक पत्र लिखा और पूछा कि जब अमृतपाल को पुलिस कार्रवाई की जानकारी नहीं थी तो वह वाहन और कपड़े बदलकर पुलिस से कैसे भाग गया। पंजाब पुलिस ने मंगलवार को भगोड़े कट्टरपंथी नेता की 7 तस्वीरें जारी कीं और कहा कि हो सकता है कि उसने अपना रूप बदल लिया हो।

Wrote a letter to @DGPPunjabPolice to highlight the growing concern regarding the large number of youngsters being rounded up. While @INCPunjab doesn’t support any leniency towards anti national elements, but a soft approach is needed to rehabilitate these misguided youngsters. pic.twitter.com/BEn809z8gZ