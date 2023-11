केंद्रीय मंत्री और नरसिंहपुर से बीजेपी प्रत्याशी प्रह्लाद पटेल की कार से बाइक टक्कर, बाइक सवार की मौत

Highlights हादसे में बाइक सवार टीचर की मौत हो गई है वहीं तीन बच्चों सहित पांच लोगों को चोटें आई है बच्चों की हालत को देखते हुए नागपुर रेफर किया गया है

जबलपुर/छिंदवाड़ा: छिंदवाड़ा में चुनावी कार्यक्रम से लौट रहे केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की कार आज शाम 4 बजे के लगभग एक मोटर साइकल से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार टीचर की मौत हो गई है। वहीं तीन बच्चों सहित पांच लोगों को चोटें आई है। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस अधिकारी सहित पार्टी के नेता व कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। जिन्होंने घायलों को छिंदवाड़ा के अस्पताल पहुंचाया. जहां पर बच्चों की हालत को देखते हुए नागपुर रेफर किया गया है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार नरसिंहपुर से विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी प्रहलाद पटेल आज छिंदवाड़ा में एक चुनावी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। कार्यक्रम के बाद वे अपनी कार से नरसिंहपुर के लिए रवाना हो गए। शाम 4 बजे के लगभग प्रहलाद पटेल की कार अमरवाड़ा से आगे बढ़ रही थी। अचानक आई मोटर साइकल कार से टकरा गई, जिससे कार चालक अपना संतुलन खो बैठा और कार सड़क किनारे खेत में उतर गई।

हादसे में मोटर साइकल सवार निजयरंजन चंद्रवंशी उम्र 35 वर्ष जो निजी हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक है उनके शरीर पर गंभीर चोटें आने से मौत हो गई है। अचानक आई मोटर साइकल कार से टकरा गई, जिससे कार चालक अपना संतुलन खो बैठा और कार सड़क किनारे खेत में उतर गई. हादसे में मोटर साइकल सवार निरंजन चंद्रवंशी उम्र 35 वर्ष जो निजी हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक है उनके शरीर पर गंभीर चोट होने के कारण मौत हो गई है।

वहीं उनके बेटे निखिल उम्र 7 वर्ष व अन्य दो छात्र संस्कार 10 वर्ष व जतिन 17 वर्ष के शरीर पर गंभीर चोटें आई। हादसा उस वक्त हुआ है जब टीचर निरंजन चंद्रवंशी तीनों बच्चों को मोटर साइकल में बिठाकर भूला गांव अपने घर लौट रहे थे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मोटर साइकल रांग साइड पर थी जिसके चलते दुर्घटना हुई है।

#WATCH | Union Minister and BJP candidate from Narsinghpur, Prahlad Patel';s convoy meets with a road accident in Amarwara of Chhindwara district in Madhya Pradesh. The minister was travelling from Chhindwara to Narsinghpur. pic.twitter.com/bFGV5dLIEN