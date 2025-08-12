VIDEO: बिहार के सरकारी अस्पताल में शव को किसी बोरे की तरह सीढ़ियों से घसीटते हुए ऊपर ले जाने का वीडियो वायरल

August 12, 2025

नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने अज्ञात शव को जीएमसीएच ले जाने से पहले अपने कब्जे में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि शव को स्ट्रेचर पर ले जाने के बजाय, अस्पताल के कर्मचारियों ने उसे घसीटकर पोस्टमार्टम कक्ष तक पहुँचाया।

बेतिया:बिहार के बेतिया स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का एक विचलित करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें कर्मचारी एक शव को सीढ़ियों से ऊपर घसीटते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह शव कथित तौर पर पालम सिटी के बेतिया नौतन रोड से बरामद किया गया था और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया था, लेकिन स्ट्रेचर उपलब्ध होने के बावजूद कथित तौर पर इसे गलत तरीके से संभाला गया।    

सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किए गए इस घटना के वीडियो ने अस्पताल के देखभाल मानकों पर सवाल खड़े कर दिए।

स्थानीय लोगों ने कहा कि यह कोई अकेला मामला नहीं है, उन्होंने जीएमसीएच में लापरवाही के पहले के उदाहरणों का हवाला दिया, जिसमें हाल ही में बच्चों द्वारा अपने बीमार पिता को इलाज के लिए स्ट्रेचर पर घसीटने का एक वीडियो भी शामिल है।

अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं

आक्रोश के बावजूद, जीएमसीएच प्रशासन ने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है। इस प्रतिक्रिया की कमी ने अस्पताल प्रबंधन और स्थानीय अधिकारियों, दोनों की आलोचना को और बढ़ा दिया है। 

एक प्रत्यक्षदर्शी ने पत्रकारों को बताया, "लोगों की नज़रों के सामने शव को घसीटकर पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया।" उन्होंने आगे कहा कि इस कृत्य से समुदाय की "भावनाओं को ठेस पहुँची है"। 

निवासियों ने दावा किया कि असंवेदनशीलता के ऐसे ही कृत्य पहले भी हो चुके हैं, लेकिन वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों की ओर से कोई जवाबदेही स्पष्ट नहीं है।

