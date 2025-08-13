Bihar voter verification: मुजफ्फरपुर की महापौर और भाजपा नेता निर्मला देवी को 2 मतदाता पहचान पत्र रखने के मामले में नोटिस, 16 अगस्त तक जवाब दें
By एस पी सिन्हा | Updated: August 13, 2025 16:46 IST2025-08-13T16:45:44+5:302025-08-13T16:46:20+5:30
Bihar voter verification: राजद नेता तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर की महापौर पर ‘‘दो मतदाता पहचान पत्र रखने’’ का आरोप लगाया था।
Highlightsदो मतदाता पहचान पत्र रखने के मुद्दे पर जवाब देने को कहा है।16 अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा है।
Bihar voter verification: निर्वाचन आयोग ने बुधवार को बिहार के मुजफ्फरपुर की महापौर और भाजपा नेता निर्मला देवी को कथित तौर पर दो मतदाता पहचान पत्र रखने के मामले में नोटिस जारी किया और उनसे 16 अगस्त तक जवाब देने को कहा। अधिकारी ने जानकारी दी। इससे पहले, राजद नेता तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर की महापौर पर ‘‘दो मतदाता पहचान पत्र रखने’’ का आरोप लगाया था।
अधिकारी ने बताया, ‘‘निर्वाचन आयोग ने निर्मला देवी को नोटिस भेजकर उनसे दो मतदाता पहचान पत्र रखने के मुद्दे पर जवाब देने को कहा है।’’ उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (ईआरओ) ने देवी को लिखे पत्र में उनसे 16 अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा है।