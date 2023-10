Bihar Train Accident: दिल्ली-कामाख्या नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतरे, 10 ट्रेनें रद्द, 21 ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित, यहां देखें लिस्ट

Highlights पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए रघुनाथपुर पहुंचे हैं। आनंद विहार टर्मिनस से आ रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। बक्सर से सांसद केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने एम्स के निदेशक के साथ बातचीत का एक वीडियो भी साझा किया है।

Bihar Train Accident: बिहार के बक्सर जिले में रघुनाथपुर स्टेशन के समीप बुधवार को 12506 दिल्ली-कामाख्या नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतरने के बाद भारतीय रेलवे ने 10 ट्रेनों को रद्द कर दिया और 21 ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित कर दिए गए हैं। इस रेल हादसे में कम से कम चार लोगों की मौत हुई और 40 अन्य लोग घायल हुए हैं।

बक्सर में यह रेल हादसा बुधवार को रात नौ बज कर करीब 53 मिनट पर हुआ, जिसमें एसी टियर-3 के कम से कम दो डिब्बे पलट गए जबकि चार अन्य डिब्बे पटरी से उतर गए। बक्सर के पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि रेल हादसे में चार यात्रियों की मौत हो गई।

#Bihar Union Minister Ashwini Kumar Choubey visits different hospitals in Buxar. He meets injured and takes stock of the situation.#NorthEastExpress#TrainAccident#BiharTrainAccidentpic.twitter.com/sbkhQP33No — All India Radio News (@airnewsalerts) October 12, 2023

रेलवे पुलिस बल के एक अधिकारी ने बताया कि घायलों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और गंभीर रूप से घायल लोगों को पटना स्थित एम्स ले जाया गया है। रेल हादसे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा, ''ट्रेन के डिब्बों के पटरी से उतरने के मूल कारण का पता लगाया जाएगा।''

Major Railway accident in Bihar's Buxar.



Several carriages of the train no. 12506, North East Express, en route from Delhi to Guwahati, have derailed, and rescue operations are underway.



Hats off to villagers who are saving lives at front 🙏#TrainAccident#NorthEastExpresspic.twitter.com/QmLlE9oBpd — Saurav Mishra 🇮🇳 (@SauravmishraTV9) October 12, 2023

वैष्णव ने जानमाल के नुकसान पर संवेदना व्यक्त की। मंत्री ने कहा कि राहत व बचाव अभियान पूरा हो गया है और सभी डिब्बों की जांच की गई है। पूर्व मध्य रेलवे जोन द्वारा जारी किए गए एक बयान के अनुसार, जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उनमें पटना-पुरी स्पेशल (03230), सासाराम-आरा स्पेशल (03620), भभुआ रोड एक्सप्रेस स्पेशल (03617), पटना - डीडीयू मेमू पास स्पेशल (03203), पटना-बक्सर मेमू पास स्पेशल (03375) शामिल हैं।

बयान के मुताबिक, इसके अलावा दो ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है जो पटना-डीडीयू एक्सप्रेस (13209) और डीडीयू-पटना एक्सप्रेस (13210) हैं, तथा दोनों ट्रेन आरा तक ही चलेंगी। जिन ट्रेनों के मार्ग परिवर्तित किये गये है।

उनमें रक्सौल अंत्योदय एक्सप्रेस (15548), डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस (15945), मगध एक्सप्रेस (20802), बरौनी एक्सप्रेस (19483), आसनसोल एसएफ एक्सप्रेस (12362), गुवाहाटी पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस (22450), ब्रह्मपुत्र मेल (15657) सहित अन्य ट्रेनें शामिल हैं।

Another train accident happened in Raghunathpur near Buxar (Bihar) yesterday



21 coaches of the North East express were derailed, reportedly leaving 4 dead and over 70 injured.



Now the railway minister will make an appearance at the site and do PR



IT Cell will develop… pic.twitter.com/VtBUWVVwlE — PuNsTeR™ (@Pun_Starr) October 12, 2023

