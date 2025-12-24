अपराधी रमीज नेमत खान और एक लाख रुपये इनामी देव गुप्ता के साथ तेजस्वी यादव घूम रहे हैं विदेश?, जदयू ने डीजीपी को लिखा पत्र

Highlights आरोप लगाया कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ भी उनका सरोकार है। समाजवादी पार्टी में उनकी भूमिका रही है। रमीज जेल में रह चुका है। हिस्ट्रीशीटर है।

पटनाःबिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने पूरे परिवार के साथ विदेश में हैं। माना जा रहा है कि वे नए साल में पटना लौटेंगे। इसी बीच जदयू के मुख्य प्रवक्ता एवं विधान पार्षद नीरज कुमार ने तेजस्वी के यात्रा पर बड़ा सवाल उठाया है। नीरज कुमार ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव अपराधी रमीज नेमत खान के साथ विदेश यात्रा पर गए हैं। रमीज नेमत खान उत्तर प्रदेश में हत्या का आरोपी रह चुका है। उन्होंने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव के साथ मोतिहारी सदर के राजद प्रत्याशी देव गुप्ता भी गए हैं। नीरज कुमार ने डीजीपी, बिहार को लिखे पत्र में आरोप लगाया है कि 100 इनामी अपराधियों की सूची में देव गुप्ता का नाम शामिल है। देव गुप्ता पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित है। ऐसे अपराधी पर पुलिस नजर रखे।

उन्होंने आरोप लगाया कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ भी उनका सरोकार है। समाजवादी पार्टी में उनकी भूमिका रही है। उसके दस्तावेज हैं। पुलिस अभिरक्षा में वह घूमता रहता है। आखिर ये किसने ये अधिकार दे दिया इस व्यक्ति को? कपिल सिब्बल साहब के साथ उसकी फोटो है रमीज खान का। रमीज जेल में रह चुका है। हिस्ट्रीशीटर है।

नीरज कुमार ने डीजीपी को लिखे पत्र के साथ अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि मीडिया के अनुसार तेजस्वी यादव हिस्ट्रीशीटर रमीज़ नेमत खान के साथ विदेश भ्रमण पर गए हैं। आशंका है कि मोतिहारी विधानसभा से राजद प्रत्याशी देवा गुप्ता भी उस यात्रा में शामिल हो, जिस पर 28 संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं व ₹1 लाख का इनाम घोषित है।

इसके साथ ही नीरज कुमार ने पत्र भी साझा किया है। जिसमें बिहार डीजीपी को संबोधित कर लिखा है कि "निवेदन है कि दिनांक 05 दिसम्बर 2025 को बिहार विधानमंडल का सत्र चालू रहने के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के संबंध में यह सूचना मीडिया स्रोतों से प्राप्त हुई है कि वे हिस्ट्रीशीटर रमीज नेमत खान के साथ विदेश भ्रमण पर गए हैं।

पत्र में आगे लिखा है कि रमीज नेमत खान की पनी ज़ेबा रिजवान ने जेल में रहते हुए तुलसीपुर विधानसभा से चुनाव भी लड़ा था, जिसमें उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। यह भी विदित है कि वर्ष 2021 के जिला पंचायत चुनाव के दौरान तुलसीपुर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष फिरोज उर्फ पप्पू की गला रेतकर हत्या के मामले में रमीज नेमत खान, उनकी पत्नी जेबा रिजवान तथा ससुर रिजवान जहीर सहित कुल पांच व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी। उल्लेखनीय है कि रमीज नेमत खान उत्तर प्रदेश के बलरामपुर (वर्तमान श्रावस्ती) जिले का निवासी है।

इनके ससुर रिजवान जहीर खान, समाजवादी पार्टी से दो बार सांसद एवं एक बार विधायक रह चुके हैं, जो वर्तमान में हत्या के एक गंभीर मामले में जेल में बंद हैं। इसके अतिरिक्त, हमें यह भी प्रतीत होता है कि यदि एक हिस्ट्रीशीटर व्यक्ति के साथ विदेश यात्रा संभव है, तो 2025 विधानसभा चुनाव में मोतिहारी सदर विधानसभा से राजद प्रत्याशी बताए जा रहे देवा गुप्ता, पिता- हरी किशोर गुप्ता पता छतौनी चौक, मोतिहारी सदर (पूर्वी चंपारण), के भी उक्त विदेश यात्रा में सम्मिलित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

उल्लेखनीय है कि पूर्वी चंपारण पुलिस द्वारा जारी 100 इनामी अपराधियों की सूची में देवा गुप्ता का नाम शामिल बताया गया है। उनके विरुद्ध हत्या, रंगदारी, भूमि कब्जा सहित कुल 28 संगीन आपराधिक मामले दर्ज बताए जाते हैं, जिन पर ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) का इनाम घोषित है। अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त तथ्यों को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के साथ कथित रूप से विदेश भ्रमण पर गए आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति पर पुलिस कड़ी नजर रखे।

नीरज कुमार ने कहा कि अब सवाल यह उठता है कि अब तक के रमीज खान आपके साथ है या नहीं है? आपकी बहन ने आरोप लगाया मीडिया में यह मीडिया स्रोत से यह जानकारी मिली कि वह अभी विदेश गया है। अब तक राजद ने इसका खंडन क्यों नहीं किया? नीरज कुमार के इस दावे से सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है।

उधर, नीरज कुमार के आरोपों पर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सरकार इनकी है दिल्ली से लेकर पटना तक। बिहार में अभी सरकार बनाए हैं और अपराधियों का तांडव खत्म ही नहीं हो रहा है। लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। बिहार अपराधियों के तांडव से कराह रहा है। इनकी चिंता इनको नहीं है। तेजस्वी यादव और राजद की चिंता छोड़े कानून अपना काम करें। कौन अपराधी है? कौन नहीं है? ये कानून कर क्या रहा है?

Web Title: bihar Tejashwi Yadav travelling abroad with criminal Rameez Nemat Khan and Dev Gupta, who has a reward of Rs 1 lakh on his head? JDU writes to DGP