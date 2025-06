Bihar RJD President: जगदानंद सिंह की जगह मंगनी लाल मंडल राजद के बिहार अध्यक्ष, तेजस्वी यादव ने की घोषणा, देखिए वीडियो

Highlights नए प्रदेश अध्यक्ष के पद पर मंगनी लाल मंडल को तय माना जा रहा है। केंद्र में सांसद के रूप में रहे, जनता की आवाज को बुलंद किया है। हमारे पिता जी के साथ लंबे समय तक काम किया।

पटनाः राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए शनिवार को लालू यादव के करीबी पूर्व सांसद मंगनी लाल मंडल ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के मौके पर पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और सांसद मीसा भारती के अलावा राजद के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मंगनी लाल मंडल ने राजद के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के राज्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. तनवीर हसन के समक्ष नामांकन-पत्र दाखिल किया। 19 जून को पटना के ज्ञान भवन में राजद के राज्य परिषद की बैठक में उनके नाम की औपचारिक घोषणा होगी। हालांकि राजद के नए प्रदेश अध्यक्ष के पद पर मंगनी लाल मंडल को तय माना जा रहा है। नामांकन के बाद तेजस्वी यादव ने मंगनी लाल मंडल की खुलकर तारीफ करते हुए कहा कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है।

#WATCH | Patna, Bihar | On Mangani Lal Mandal appointed as the new Bihar RJD President, RJD leader Tejashwi Yadav says, "He is an experienced politician... He raised the voices of the people... He has worked with our father for many years. He has played a big role in taking… pic.twitter.com/BvO6CSYTqN