Bihar: पटना में RJD नेता राजकुमार राय की हत्या, हमलावरों ने मारी 6 गोलियां
By अंजली चौहान | Updated: September 11, 2025 09:46 IST2025-09-11T09:45:25+5:302025-09-11T09:46:15+5:30
Bihar: मुन्नाचक इलाके में अज्ञात हमलावरों ने राजद नेता राजकुमार राय की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस जाँच जारी।
Bihar: राष्ट्रीय जनता दल के नेता राजकुमार राय उर्फ अल्लाह राय की पटना के चित्रगुप्त नगर थाना अंतर्गत मुन्ना चक इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, राय को उन अपराधियों ने गोली मारी जो उनका पीछा कर रहे थे।
पूर्वी एसपी परिचय कुमार ने बताया, "वैशाली राघोपुर निवासी राजकुमार राय वर्तमान में मुन्ना चक में रहते थे। वह किसी काम से चार पहिया वाहन से लौटे थे और घर से ठीक पहले गली में एक होटल से खाने का सामान खरीदने लगे, तभी अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ छह गोलियां चलाईं, जिससे वह जमीन पर गिर पड़े। घटना की सूचना मिलते ही चंद कदमों की दूरी पर स्थित चित्रगुप्त नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची।"
बिहार: पटना में अपराधियों ने एक राजद नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जांच शुरू कर दी है।— IANS Hindi (@IANSKhabar) September 10, 2025
पटना (पूर्व) के एसपी परिचय कुमार ने कहा, "कुछ देर पहले एक घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति को गोली मारी गई और उसे इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। सभी… pic.twitter.com/DHWy8e7w9R
राय को तुरंत पीएमसीएच ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।