बिहारः सियासत में जारी गहमागहमी के बीच राज्यसभा उपसभापति हरिवंश ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की, डेढ़ घंटे तक बातचीत, जानें पूरा मामला

पटनाः बिहार की सियासत में जारी गहमागहमी के बीच राज्यसभा सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। दोनों की मुलाकात गुपचुप तरीके से हुई है, जिसकी भनक किसी को नहीं थी। सोमवार की देर शाम एक अणे मार्ग (मुख्यमंत्री आवास) में बंद कमरे में करीब डेढ़ घंटे तक दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है।

अब इस मुलाकात के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच लंबे समय बाद दोनों करीबी नेताओं की मुलाकात ने बिहार की राजनीतिक सरगर्मी तेज कर दी है। महाराष्ट्र में बीते एक हफ्ते के दौरान जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम बदले हैं, उससे बिहार की सियासत में भी उठापटक के कयास लगाए जा रहे हैं।

Deputy Chairman of Rajya Sabha, Harivansh met Bihar Chief Minister Nitish Kumar at 1 Anne Marg in Patna last evening.



The Deputy Chairman's office tells ANI that it was only a courtesy call to the CM and lasted for 15 minutes.



