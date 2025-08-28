पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, राहुल गांधी के खिलाफ पटना और दरभंगा में मामला दर्ज

Highlights गांधी मैदान थाना पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मां को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। यह न केवल प्रधानमंत्री का, बल्कि पूरे देश का अपमान है।

पटनाः कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव की बिहार में जारी मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा राहुल गांधी के द्वारा पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर किए गए अभद्र टिप्पणी से बिहार की सियासत गर्मा गई है। इस मामले में पटना और दरभंगा में राहुल गांधी के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा कार्यकारिणी सदस्य कृष्ण सिंह कल्लू ने पटना के गांधी मैदान थाने में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। कृष्ण सिंह कल्लू ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं द्वारा की गई टिप्पणियां बेहद शर्मनाक और असंवैधानिक हैं। इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके बाद गांधी मैदान थाना पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

वहीं, इसी को लेकर गुरुवार को भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल दरभंगा के कोतवाली थाना पहुंचा और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में यह भी कहा गया है कि दरभंगा में कांग्रेस नेताओं के मंच से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया।

भाजपा नेताओं ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि यह न केवल प्रधानमंत्री का, बल्कि पूरे देश का अपमान है। आरोप है कि राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। भाजपा नेता ने कहा कि इस तरह की भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसके विरोध में थाने में प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दरभंगा में कांग्रेस की मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान मंच से पीएम मोदी और उनके परिवार को लेकर अपशब्द कहे गए थे। इसका वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा ने कड़ा विरोध जताया और कांग्रेस नेतृत्व से माफी की मांग की। दरअसल, दरभंगा में पीएम मोदी को लेकर राहुल गांधी शब्दों की मर्यादा भूल गए और तू-तड़ाक वाली भाषा पर उतर आए।

यहां कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने नेता से भी आगे निकल गए और मंच से प्रधानमंत्री को गंदी-गंदी गालियां दीं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंच से प्रधानमंत्री मोदी को उनकी दिवंगत मां से जुड़ी गंदी-गंदी गालियां दी। कांग्रेसियों की ओर से कहीं बातें किसी भी सभ्य समाज में इस्तेमाल नहीं की जाती हैं। बता दें कि यह कार्यक्रम यूथ कांग्रेस से जुड़े मोहम्मद नौशाद ने करवाया था।

वह इस बार जाले विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की ओर से टिकट का दावेदार है। दरभंगा में राहुल की यात्रा में भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। पार्टी नेतृत्व को खुश करने के लिए उसने जनसभा का आयोजन किया था। जिसमें लोगों के खाने-पीने की व्यवस्था भी की गई थी। मंच पर मौजूद कांग्रेसी कार्यकर्ता माइक से प्रधानमंत्री को गंदी-गंदी गालियां दे रहे थे, लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था।

इस मामले में राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि भाषा की मर्यादा को इंडिया गठबंधन की ओर से नहीं तोड़ा जाता है। जो लोग मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हैं, वही भाषाई आतंक फैलाते हैं। किसने गाली दिया, क्या दिया यह जांच का विषय है। जबकि जदयू के प्रवक्ता मनीष यादव ने कहा कि मोदी जी और नीतीश कुमार जी के विकास मॉडल के आगे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ध्वस्त हो चुके हैं।

इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है। बिहार में मतदाता अधिकारी यात्रा के बहाने अराजकता फैलाना चाहते हैं। कहीं पत्रकार को पीट रहे हैं तो कहीं ड्राइवर को पीट रहे हैं। नवादा में पोस्टर लगाने के लिए गुंडागर्दी की और दरभंगा में अपने नेताओं से पीएम मोदी को गाली दिलवा रहे हैं। लोकतंत्र में गाली गलौज का कोई स्थान नहीं होता है।

उन्होंने राहुल-तेजस्वी को मुद्दों पर बात करने और गाली-गलौज नहीं करवाने की सलाह दी। इस बीच मचे बवाल पर अब कांग्रेस नेता मो. नौशाद ने माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि “प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च नेता हैं। वह पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में उनसे संबंधित किसी भी तरह की अभद्र टिप्पणी उचित नहीं है। हमलोगों के कार्यक्रम में जिसने भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया वह बिलकुल गलत है।

मैं इसकी माफी मांगता हूं। बता दें कि राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा गुरुवार को 12वें दिन पहुंची। आज सुबह उन्होंने जनकपुर स्थित जानकी मंदिर में मां सीता के दर्शन किए। इसके बाद वे मोतिहारी पहुंचे। आज रात वो बेतिया में गुजारेंगे।

