'सनातन धर्म की जीत'?, पोस्टर में नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीरें

पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली प्रचंड जीत के बाद नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित किया जाएगा। समारोह से पहले राजधानी में लगे एक पोस्टर ने राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज कर दी है।

पोस्टर में नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगी हैं और ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा है- 'सनातन धर्म की जीत।' पोस्टर पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा, मंगल पांडेय सहित कई अन्य वरिष्ठ नेताओं की तस्वीरें भी हैं।

चुनावी जीत के बाद पटना में कई बधाई पोस्टर लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस पोस्टर को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में खासा विमर्श शुरू हो गया है। इधर, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार, समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रमुख एनडीए घटक दलों के राष्ट्रीय नेता, कई केंद्रीय मंत्री, देशभर से आने वाले वरिष्ठ राजनीतिक चेहरे मौजूद रहेंगे। 20 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही उपमुख्यमंत्री और कुछ प्रमुख मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी।

