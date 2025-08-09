राजद और लालू परिवार से निकाले गए तेज प्रताप यादव?, आखिर राबड़ी देवी-लालू यादव के पुत्र ने किससे बंधाई राखी, शेयर किया तस्वीर

Highlights Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर मेरी मौसेरी बहन डॉक्टर पिंकी दीदी ने मुझे राखी बांधी। Raksha Bandhan 2025: इस मौके की तस्वीरें उन्होंने शनिवार को अपने एक्स पर साझा की है। Raksha Bandhan 2025: बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने इस बार रक्षाबंधन का पर्व सादगी से मनाया।

पटनाः राजद और घर से बाहर का रास्ता दिखा दिए गए राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने इस बार रक्षाबंधन का पर्व सादगी से मनाया। उन्होंने अपनी मौसेरी बहन डॉ. पिंकी कुमारी से राखी बंधवाई। इस मौके की तस्वीरें उन्होंने शनिवार को अपने एक्स पर साझा की है। तेज प्रताप ने पोस्ट में लिखा कि “आज रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर मेरी मौसेरी बहन डॉक्टर पिंकी दीदी ने मुझे राखी बांधी। मेरी ओर से मेरी बहन पिंकी कुमारी को धन्यवाद एवं आभार।” तेज प्रताप की सात सगी बहनें हैं, जिनमें मीसा भारती, रोहिणी आचार्या, हेमा, रागिनी, चंदा और अनुष्का शामिल हैं।

हर साल वे अपनी बहनों के साथ रक्षाबंधन मनाते रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ बहनों ने उन्हें राखी पोस्ट के जरिए भेजी। एक अन्य पोस्ट में तेज प्रताप ने वीडियो कॉल के ज़रिए हेमा दीदी, रागिनी दीदी, चंदा दीदी और अनुष्का दीदी से बात की और उनके भेजे हुए राखियों के लिए आभार व्यक्त किया।

My dearest brother ❤️@TejYadav14pic.twitter.com/N98PRSbJEI — Raj Lakshmi Yadav راج لکشمی (@Rajlakshmiyadav) August 9, 2025

उन्होंने लिखा कि आज रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर हेमा दीदी, रागिनी दीदी, चंदा दीदी और अनुष्का दीदी ने मुझे राखियां भेजी हैं। इसके लिए मेरी सभी दीदी को धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं। साथ ही आप समस्त देशवासियों को भी राखी के इस पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाएं।

उल्लेखनीय है कि तेज प्रताप इस साल का रक्षाबंधन का त्योहार परिवार के बाहर मना रहे हैं। साथ ही रक्षा बंधन के इस पर्व ने लालू परिवार में चल रही तनातनी को और उजागर कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार, तेज प्रताप यादव की बड़ी बहन और सांसद मीसा भारती और रोहिणी आचार्य ने उन्हें राखी नहीं भेजी।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब लालू परिवार में राजनीतिक और निजी मतभेदों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। यह भी माना जा रहा है कि यह सिर्फ पारिवारिक मामला नहीं, बल्कि राजनीतिक दूरियों का भी इशारा है। हालांकि, बड़ी बहन मीसा भारती और रोहिणी के राखी नहीं भेजे जाने पर तेज प्रताप यादव की तरफ से कोई बयान नहीं आया है।

