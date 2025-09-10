क्या तेजस्वी यादव पर राजी नहीं राहुल गांधी?, बिहार में सीएम चेहरा तय करेगी जनता, कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा- सभी दल को कुछ सीटों पर समझौता करना होगा

Highlights स्क्रीनिंग कमिटी की औपचारिक बैठक 19 सितंबर से पटना में शुरू होगी। उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा और चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

पटनाः बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने बुधवार को बड़ा बयान देते हुए एक बार फिर से साफ कर दिया कि कांग्रेस अभी मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा जनता तय करेगी। सीटों के बंटवारे पर उन्होंने कहा कि महागठबंधन में सभी दलों को कुछ अच्छी सीटें मिलेंगी, लेकिन कुछ सीटों पर समझौता भी करना होगा। नए दलों के आने से सबको अपनी कुछ सीटें छोड़नी पड़ेंगी। कृष्णा अल्लावरू ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस केवल जीतने वाली सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस पर गंभीरता से काम चल रहा है।

पार्टी की बड़ी बैठक 16 सितंबर को होगी, जबकि स्क्रीनिंग कमिटी की औपचारिक बैठक 19 सितंबर से पटना में शुरू होगी। इसी बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा और चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। उन्होंने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

कृष्णा अल्लावरू ने बताया कि ब्लॉक और जिला कमिटी से 14 सितंबर तक नाम आने चाहिए। इसके बाद 16 सितंबर को बिहार पॉलिटिकल कमिटी की बैठक और 19 सितंबर को स्क्रीनिंग कमिटी की पहली औपचारिक बैठक होगी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की मैनिफेस्टो कमेटी ने कॉर्डिनेशन कमेटी को प्रस्ताव भेजा है।

जिस पर आगे चर्चा चल रही है। सीट बंटवारे के बारे में उन्होंने कहा कि जीतने वाली सीटों और संख्या के संतुलन पर ध्यान दिया जाएगा। नए गठबंधन सहयोगियों के शामिल होने से सभी दलों को अपनी सीटें संतुलित करनी होंगी, ताकि अच्छी और कमजोर दोनों प्रकार की सीटों का बैलेंस बना रहे।

Web Title: bihar polls Krishna Allavaru said all parties compromise seats People decide face Chief Minister Congress not announce it now