राजद के 9, जदयू के 7, भाजपा के 4 और लोजपा के 2 बाहुबली ठोक रहे ताल?, परिवार को लेकर मैदान 22 प्रत्याशी, देखिए पूरी सूची
By एस पी सिन्हा | Updated: November 13, 2025 16:20 IST2025-11-13T16:19:16+5:302025-11-13T16:20:38+5:30
एक ओर ‘छोटे सरकार’ के नाम से मशहूर अनंत सिंह का गढ़ है, तो दूसरी ओर सूरजभान की पत्नी वीणा देवी मैदान में हैं।
पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव में इसबार बहुत बड़ी संख्या में बाहुबली या उनके परिवार का कोई सदस्य सीधे मैदान में हैं। इनमें कुछ जेल से जमानत पर बाहर हैं, कुछ ने राजनीति को ही ‘सेफ शेल्टर’ बना लिया है। मोकामा, अरवल, आरा, सिवान, वैशाली, और गया जैसी सीटें इस बार फिर चर्चा में हैं। क्योंकि यहां मुकाबला विचारधारा का नहीं, बाहुबली बनाम बाहुबली का बन गया है। 22 ऐसे उम्मीदवार मैदान में हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। कई पर हत्या, रंगदारी, अपहरण और धमकी जैसे गंभीर आरोप हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से सबसे ज्यादा 9 बाहुबली उम्मीदवार महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी राजद के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। राजद ने सबसे ज्यादा विवादास्पद चेहरे टिकट पर उतारे हैं।
जदयू ने पुराने प्रभावशाली स्थानीय नेताओं पर भरोसा जताया है, जबकि भाजपा ने चार सीटों पर ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। लेकिन संगठन का तर्क है कि ज्यादातर केस राजनीतिक हैं। राजद के 9, जदयू के 7, भाजपा के 4 और लोजपा (रा) 2 बाहुबली ताल ठोक रहे हैं।
इसमें मोकामा विधानसभा सीट एक बार फिर सुर्खियों में है। यहां अनंत सिंह के समर्थक और सूरजभान सिंह के परिवार के लोग आमने-सामने हैं। एक ओर ‘छोटे सरकार’ के नाम से मशहूर अनंत सिंह का गढ़ है, तो दूसरी ओर सूरजभान की पत्नी वीणा देवी मैदान में हैं। इसी तरह सीवान में एक बार फिर बाहुबली नेता के परिवार से उम्मीदवार उतारा गया है। आरा में पूर्व बाहुबली विधायक का बेटा मैदान में है। वैशाली में दो पुराने कुख्यात चेहरों की वापसी हुई है।
बाहुबली या उनके परिवार से उतरे उम्मीदवार- राजद प्रत्याशी
राजद से वीणा देवी (सूरजभान की पत्नी)- मोकामा
अनीता देवी (अशोक महतो की पत्नी)- वारिसलीगंज
शिवानी शुक्ला (मुन्ना शुक्ला की बेटी)- लालगंज
विश्वनाथ यादव( सांसद सुरेंद्र यादव के पुत्र- बेलागंज
दीपू राणावत( अरुण यादव के पुत्र) संदेश
कर्णवीर सिंह उर्फ लल्लू मुखिया- बाढ़
रीतलाल यादव- दानापुर
ओसामा शहाब (मो. शहाबुद्दीन के पुत्र)- रघुनाथपुर
चांदनी सिंह- बनियापुर
जदयू के टिकट पर-
अनंत सिंह- मोकामा
धूमल सिंह- एकमा
अमरेंद्र पांडेय- कुचायकोट
राधा चरण साह- संदेश
चेतन आनंद (आनंद मोहन के बेटे) - नवीनगर
रंधीर सिंह - मांझी
विभा देवी(राजबल्लभ यादव की पत्नी)- नवादा।
भाजपा टिकट-
अरुणा देवी- वारिसलीगंज
केदारनाथ सिंह- बनियापुर
विशाल प्रशांत पांडेय (सुनील पांडेय के पुत्र)- तरारी
औराकेश ओझा- शाहपुर।
लोजपा प्रत्याशी
हुलास पांडेय-ब्रह्मपुर
रुपा कुमारी- फतुहा।