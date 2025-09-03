पीएम मोदी की मां को गाली?, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुश्किलें, पटना सिविल कोर्ट में 10 सितंबर को सुनवाई
By एस पी सिन्हा | Updated: September 3, 2025 17:05 IST2025-09-03T17:03:26+5:302025-09-03T17:05:47+5:30
पटना सिविल कोर्ट में अधिवक्ता अवधेश कुमार पांडेय ने एक शिकायत दर्ज कराते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव, वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी और मो. रिजवी उर्फ राजा को आरोपी बनाया है।
पटनाः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां को लेकर कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। इस मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। इसको लेकर पटना सिविल कोर्ट में अधिवक्ता अवधेश कुमार पांडेय ने एक शिकायत दर्ज कराते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव, वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी और मो. रिजवी उर्फ राजा को आरोपी बनाया है। आरोप है कि इन नेताओं की मौजूदगी में मंच से हुई टिप्पणी न केवल अपमानजनक थी बल्कि इससे समाज में नफरत फैलाने का काम हुआ।
अधिवक्ता अवधेश कुमार पांडेय के द्वारा दर्ज कराया गया मुकदमा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) मनीष कुमार उपाध्याय की अदालत में सुनवाई के लिए आया। अदालत ने इसे गंभीर मामला मानते हुए सुनवाई की अगली तारीख 10 सितंबर तय कर दी है। सूत्रों के अनुसार मामला परिवाद पत्र संख्या 12873/2025 के रूप में दर्ज हुआ है।
अधिवक्ता निशि सिन्हा ने बताया कि इस केस को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और आने वाले दिनों में और टकराव देखने को मिल सकता है। उल्लेखनीय है कि 28 अगस्त को दरभंगा में 'मतदाता अधिकार यात्रा' के दौरान मंच से प्रधानमंत्री की मां को लेकर आपत्तिजनक शब्द बोले जाने का आरोप है।
आरोपित नेताओं में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव उस समय मंच पर मौजूद थे। कहा जा रहा है कि मो. रिजवी उर्फ राजा ने मंच से यह विवादित टिप्पणी की थी, जो वीडियो में कैद होकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो सामने आने के बाद भाजपा नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई और इसे प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि पूरे देश की माताओं का अपमान बताया।
इस मामले में पुलिस ने भी कार्रवाई की और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसको लेकर एनडीए ने 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान किया है। वहीं पीएम मोदी ने भी इस घटना की निंदा की थी और अपनी मां को याद करते हुए भावुक हो गए थे। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के आंख से आंसू छलक उठे थे। ऐसे में इस पूरे विवाद ने बिहार की सियासत को गर्मा दिया है।
तेजस्वी यादव ने बोला तीखा हमला, कहा-मोदी जी ने सोनिया गांधी जी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग के द्वारा कराए जा रहे एसआईआर के विरोध में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निकाली गई मतदाता अधिकार यात्रा का समापन हो गया है। लेकिन यात्रा के दौरान दरभंगा के कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए जाने का मामला तूल पकड़ लिया है।
बिहार भाजपा ने गुरुवार को बिहार बंद का भी ऐलान किया है। पिछले दिन पीएम मोदी ने भी इस पर कड़ी निंदा करते हुए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर करारा हमला बोला था। वहीं अब इस मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए पीएम मोदी को उनकी बयान की याद दिलाई है।
तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मां मां होती हैं चाहे वो किसी की भी मां हो और मां शब्द लेते ही बहुत सुकून मिलता है। बेजुबान की भी मां होती है। किसी की भी मां के लिए अपमानजनक शब्द कहना हमारे संस्कार में नहीं है। उन्होंने पीएम मोदी को याद दिलाते हुए कहा कि रेवन्ना के प्रचार में खुद मोदी जी गए थे। जहां 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला बयान दिया था।
मोदी जी ने सोनिया गांधी जी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, नीतीश कुमार के डीएनए तक पर सवाल उठाया गया था। तेजस्वी ने कहा कि सदन में भाजपा विधायकों ने मुझे और मेरे परिवार को मां-बहन की गालियां दीं। यहां तक कि हमारी प्रवक्ता सारिका पासवान को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को भाजपा ने पार्टी में शामिल कर सम्मानित किया।
तब प्रधानमंत्री चुप क्यों थे? तब कहां थे पीएम मोदी? आज जब वो विदेश से वापस आए हैं तो इसपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश और बिहार की जनता सब देख रही है और समझ रही है। दिखावटी और मिलावटी राजनीति अब चलने वाली नहीं है।
तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री की हालिया भावुकता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि विदेश में ठहाके लगाने वाले प्रधानमंत्री भारत आकर रोने लगे। सरकार के लोग ही बिहार बंद कर रहे हैं और जब प्रधानमंत्री आते हैं तो स्कूल अपने आप बंद हो जाते हैं। दरअसल, भाजपा डर गई है, क्योंकि मतदाता अधिकार यात्रा में जनता ने हमें अपार समर्थन दिया है।