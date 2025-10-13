Bihar Polls 2025: जन सुराज ने जारी की प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट, पीके के चुनावी पदार्पण पर सस्पेंस बरकरार
By एस पी सिन्हा | Updated: October 13, 2025 16:27 IST2025-10-13T16:27:39+5:302025-10-13T16:27:43+5:30
प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी करते हुए जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बताया कि अभी तक हम लोगों ने 116 उम्मीदवारों के नाम ऐलान कर चुके हैं।
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जनसुराज पार्टी ने सोमवार को दूसरी सूची जारी करते हुए अपने 65 नए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। पहली सूची में जन सुराज ने 51 उम्मीदवारों के नामों की घोषण की थी। जिसमें से 49 उम्मीदवार ऐसे थे जो पहली बार चुनाव लड़ेंगे। दो उम्मीदवार पहले लड़ चुके हैं। प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी करते हुए जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बताया कि अभी तक हम लोगों ने 116 उम्मीदवारों के नाम ऐलान कर चुके हैं।
उन्होंने कहा कि जन सुराज ने हर समाज के लोगों को टिकट दिया है। दूसरे दल के लोग बस जाति के नाम राजनीति करते हैं। लेकिन, जन सुराज पार्टी सभी वर्ग के लोगों को मौका दे रही है। प्रशांत किशोर ने कहा कि अभी तक 116 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। जिसमें से 70 अति पिछड़ा समाज के लोग चुनाव लड़ेंगे। पार्टी उनको चुनाव लड़ने की साधन प्रदान करेगी।
उन्होंने कहा कि बिहार के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई पार्टी एक तिहाई सीट पर अति पिछड़ा समाज के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने का मौका दे रही है। प्रशांत किशोर ने कहा कि पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन में युवाओं, महिलाओं और सामाजिक रूप से सक्रिय व्यक्तियों को प्राथमिकता दी है।
पार्टी का लक्ष्य है कि ईमानदार और जनता के प्रति जवाबदेह प्रतिनिधि विधानसभा में पहुंचे। 116 सीट पर जहां उम्मीदवार उतरा गया है, उसमें 21 मुस्लिम समुदाय के लोगों को टिकट दिया गया है। इसके अतिरिक्त 21 ओबीसी, 31 एबीसी वर्ग के लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है। एक बड़े उलटफेर के तहत भाजपा के पूर्व विधायक रामचंद्र सहनी जनसुराज में शामिल हुए हैं। वे सुगौली से विधायक थे।
वहीं, जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। जिसमें भागलपुर से सीनियर वकील अभयकांत झा को उम्मीदवार घोषित किया गया। वहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के क्षेत्र हरनौत से कमलेश पासवान को मैदान में उतारने का फैसला लिया गया। जबकि नौतन से संतोष चौधरी, रक्सौल से भुवन पटेल, नरकटिया से लाल बाबू पटेल, कल्याणपुर से मंतोष सहनी, चिरैया से संजय सिंह, शिवहर से नीरज सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है।