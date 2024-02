Bihar Politics News: सत्ता परिवर्तन के बाद भी सियासी 'खेला' जारी, कांग्रेस के विक्रम विधायक सिद्धार्थ सौरव, चेनारी विधायक मुरारी गौतम और राजद की मोहनिया विधायक संगीता देवी बीजेपी में

Highlights बिहार विधानसभा में सदन की दूसरी पाली में विधायी गतिविधियां जारी थीं। ट्रेजरी बेंच पर मौजूद विधानसभा के तमाम सदस्यों ने मेज थपथपाकर स्वागत किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और पूर्व मंत्री मंगल पांडेय ने इन तीनों विधायकों को भाजपा में शामिल कराया।

Bihar Politics News: बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद भी सियासी 'खेला' जारी है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और राजद को बड़ा झटका लगा है। महागठबंधन के तीन विधायकों ने अपना पाला बदल लिया। ऐसे में जन विश्वास यात्रा पर निकले पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की पार्टी राजद के महागठबंधन की मजबूती के दावे की हवा निकलती दिख रही है। कांग्रेस के दो और राजद के एक विधायक ने पाला बदलते हुए भाजपा के साथ आ गये हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तीनों विधायकों को साथ लेकर विधानसभा पहुंचे थे। दरअसल, मंगलवार को बिहार विधानसभा में सदन की दूसरी पाली में विधायी गतिविधियां जारी थीं। इसी बीच करीब 4:00 बजे कांग्रेस के विक्रम विधायक सिद्धार्थ सौरव, चेनारी विधायक मुरारी गौतम के साथ ही राजद की मोहनिया विधायक संगीता देवी सत्ता पक्ष में आकर बैठ गई। उनके इस निर्णय के बाद ट्रेजरी बेंच पर मौजूद विधानसभा के तमाम सदस्यों ने मेज थपथपाकर स्वागत किया।

Bihar | Congress MLAs Murari Prasad Gautam and Siddharth Saurav, and RJD MLA Sangita Kumari joined the BJP today.