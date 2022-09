Bihar Politics: 23-24 सितंबर को सीमांचल दौरे पर शाह, भाजपा की रैली के जवाब में महागठबंधन रैला की तैयारी, मिशन 2024 को देंगे धार!

Highlights सीमांचल अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाका है। भाजपा के सीमांचल से होने वाली रैली पर महागठबंधन हमलावर है। सीमांचल का इलाका बिहार की राजनीति का केन्द्र बिंदु बननेवाला है।

पटनाः केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 और 24 सितम्बर को सीमांचल के दौरे पर आने वाले हैं। इस दौरान पूर्णिया और किशनगंज में भाजपा की बड़ी रैली होने जा रही है। केन्द्रीय गृह मंत्री इन रैलियों को संबोधित करेंगे माना जा रहा है की बिहार में भाजपा का लोकसभा चुनाव को लेकर आगाज इसी रैली से शुरू हो जाएगा।

अपने चुनावी अभियान को शुरू करने के लिए भाजपा ने खासतौर से सीमांचल को चुना है, जहां से एक बड़ा संदेश दिया जा सके। दरअसल, सीमांचल अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाका है। ऐसे में आने वाले दिनों में सीमांचल का इलाका बिहार की राजनीति का केन्द्र बिंदु बननेवाला है।

इसबीच, भाजपा के सीमांचल से होने वाली रैली पर महागठबंधन हमलावर है और ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप लगा रहा है। ऐसे में मिशन 2024 के लिए निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर मोर्चे पर भाजपा और उनके नेताओं से लोहा लेने को तैयार हैं। यही कारण है कि अमित शाह के दौरे और उनकी रैली का जवाब देने के लिए महागठबंधन भी तैयारी कर रहा है।

महागठबंधन भी सीमांचल में रैलियों की तैयारी में जुट गया है। इसबीच जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि अमित शाह सीमांचल से रैली कर बिहार के साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में महागठबंधन ने तय किया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली के बाद महागठबंधन की भी रैली होगी।

उन्होंने बताया कि यह रैली साम्प्रदायिक सौहार्द और आपसी एकता बढ़ाने के लिए होगी। इसके लिए हमने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से आग्रह किया था, जिसे उन्होंने मान लिया है और और हमने रैली को लेक फैसला कर लिया है।

ललन सिंह ने कहा कि 23 तारीख के बाद पूर्णिया और कटिहार में महागठबंधन की संयुक्त रैली करेंगे। ललन सिंह ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि महागठबंधन के तमाम सहयोगी इसमें शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा बिहार के माहौल को खराब करने के लिए जान बूझकर सीमांचल से रैली करने की तैयारी कर रहा है।

