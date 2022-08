Bihar Political Crisis: महागठबंधन नेता चुने गए नीतीश कुमार, राबड़ी आवास पर कहा- 2017 में जो हुआ भूल जाएं और नया अध्याय शुरू करें

Highlights तेजस्वी यादव ने समर्थन वाली चिट्ठी नीतीश कुमार को दी। 2017 में महागठबंधन छोड़ने का अफसोस है। राजग से संबंध समाप्त करने का निर्णय उनकी पार्टी जद(यू) ने लिया है।

पटनाः जनता दल (यूनाइटेड) के नेता नीतीश कुमार को महागठबंधन का नेता चुन लिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर नेता चुने जाने के बाद नीतीश ने कहा कि नई शुरुआत करने जा रहे हैं। 2017 में महागठबंधन छोड़ने का अफसोस है। तेजस्वी यादव ने समर्थन वाली चिट्ठी नीतीश कुमार को दी।

The picture in the tweet is old and has been taken down. Error regretted. pic.twitter.com/9QABD0w79n — ANI (@ANI) August 9, 2022

बिहार के राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद नीतीश कुमार ने कहा, "सभी सांसद और विधायक इस बात पर सहमत हुए कि हमें NDA छोड़ देना चाहिए। इसके तुरंत बाद मैंने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।" कुमार ने कहा कि राजग से संबंध समाप्त करने का निर्णय उनकी पार्टी जद(यू) ने लिया है।

नीतीश कुमार ने राजद के तेजस्वी यादव से कहा कि 2017 में जो हुआ उसे भूल जाएं और एक नया अध्याय शुरू करें।पटना में जद (यू) मुख्यालय में 'नीतीश सबके हैं' पोस्टर लगाया हुआ दिखा है। नीतीश कुमार के NDA छोड़ने के बाद राजद के साथ उन्होंने गठबंधन किया है।

Bihar | Nitish Kumar along with RJD leader Tejashwi Yadav & Rabri Devi, today pic.twitter.com/EF3ZCydO1H — ANI (@ANI) August 9, 2022

कार्यवाहक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में कहा कि दोनों सदनों के सांसद, सारे विधायक और विधानपार्षद से सारी मीटिंग आज हुई। सभी की इच्छा यही थी की हमें NDA छोड़ देना चाहिए। तो जैसी सबकी इच्छा थी हमने उसी को स्वीकार कर लिया और जो में NDA की सरकार में मुख्यमंत्री था उस पद से इस्तीफा सौंप दिया।

#BiharPoliticalCrisis | Let us forget what happened in 2017 and begin a new chapter, said JD (U) leader Nitish Kumar to RJD's Tejashwi Yadav: RJD source pic.twitter.com/yy7mWgMcXu — ANI (@ANI) August 9, 2022

बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि BJP ने 74 सीट जीतेने के बाद भी वादे के मुताबिक नीतीश कुमार जी को NDA गठबंधन का मुख्यमंत्री बनाया था। यह बिहार की जनता और BJP के साथ धोखा है, जनता के फैसले का उल्लंघन है। बिहार की जनता इसे बर्दाशत नहीं करेगी।

Bihar | We fought the 2020 polls together under NDA, the mandate was for JD-U and BJP, we won more seats despite that, Nitish Kumar was made the CM. Whatever happened today is a betrayal of Bihar's people & the BJP: Bihar BJP chief Sanjay Jaiswal pic.twitter.com/VUL5OVvizT — ANI (@ANI) August 9, 2022

