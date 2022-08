Bihar Political Crisis: सीएम नीतीश ने सोनिया गांधी से की बात!, बीजेपी और जदयू में खींचतान जारी, जानें क्या है माजरा

Highlights बिहार विधान सभा चुनाव के बाद राजद और कांग्रेस के रिश्ते में खटास आई. कांग्रेस ने प्रतिरोध मार्च में हिस्सा लिया. राष्ट्रपति चुनाव के समय भी कांग्रेस- राजद एक मंच पर यशवंत सिंहा के पक्ष में दिखे.

पटनाः बिहार में जारी सियासी उथल पुथल के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से संपर्क बनाये हुए हैं. सूत्रों के अनुसार सरकार बनाने को लेकर चर्चा हुई है. यह तय माना जा रहा है कि सरकार में कांग्रेस भी शामिल होगी. सूत्र ने कहा कि कांग्रेस समर्थन कर सकती है.

कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने नीतीश कुमार को भरोसा दिया है कि किसी भी विपरीत परिस्थिति के लिए उनकी पार्टी बिहार में जदयू के साथ खड़ी रहेगी. सूत्रों की मानें तो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सत्ता परिवर्तन की स्थिति में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने पर अड़ी हुई हैं.

Patna, Bihar | We will have a discussion related to recent political developments in Bihar. We are yet to get official info on Nitish Kumar speaking with Sonia Gandhi but we don't contradict it: Bihar Congress chief Madan Mohan Jha on the recent political situation in Bihar pic.twitter.com/i0xzetu5Jf