Bihar: नीतीश कुमार ने फिर जनादेश का अपमान किया, अपनी विश्वसनीयता खो दी, चिराग बोले-बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो

Highlights नीतीश कुमार और राजद नेता तेजस्वी यादव पटना में राजभवन पहुंचे। पासवान ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने और नए सिरे से चुनाव कराए जाने की मांग की। नीतीश कुमार ने एक बार फिर जनादेश का अपमान किया है।

नई दिल्लीः लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के नेता चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर हमला किया। चिराग ने कहा कि आज के बाद मुख्यमंत्री जी की विश्वसनीयता शून्य है। जिस जंगल राज का विकल्प बनकर आए थे उसी के साथ सरकार बना ली।

लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर शपथ लिया कि मिट्टी में मिल जाऊंगा पर भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा उसी भाजपा के साथ 2017 में ये चले गए। कैसे कोई ऐसे मुख्यमंत्री पर विश्वास रखेगा जो खुद अपने शब्दों पर नहीं टिकते। इसलिए मैं चाहता हूं कि बिहार को चुनाव में जाना चाहिए।

चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। ये जोड़ तोड़ की सरकार बनाना सही नहीं है, आपकी कोई नीति, विचारधारा, सिद्धांत है कि नहीं? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) से नाता तोड़कर बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने पर नीतीश कुमार की कड़ी आलोचना की और आरोप लगाया कि उन्होंने दूसरी बार जनादेश का अपमान किया है।

पासवान ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने और नए सिरे से चुनाव कराए जाने की मांग की। बिहार में नीतीश के इस्तीफे के बाद तेज हुई राजनीतिक हलचल के बीच चिराग भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के समर्थन में आ गए और कहा कि भगवा दल ने वह सब स्वीकार किया जो मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार चाहते थे।

उन्होंने कहा कि यहां तक कि भाजपा ने उनके लिए अपनी नीतियों तक से समझौता किया। चिराग ने यहां पत्रकारों से चर्चा में कहा, ‘‘नीतीश कुमार ने एक बार फिर जनादेश का अपमान किया है। उन्होंने अपनी विश्वसनीयता खो दी है...यह मजाक है क्या? एक बार आप किसी के साथ सरकार बनाते हो और दूसरी बार किसी और के साथ।’’

Today credibility of Nitish Kumar is zero. We want President rule to be imposed in Bihar & the state should go for a fresh mandate. Do you (Nitish Kumar )have any ideology or not? In next polls, JDU will get 0 seats: Chirag Paswan, LJP leader (Ram Vilas faction) #BiharPoliticspic.twitter.com/6MlNZIJ16G