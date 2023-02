बिहार: बीटीएससी के अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लिया हिरासत में, वादे पूरे ना होने पर सरकार के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन

Highlights बिहार में बीटीएससी उम्मीदवारों को पुलिस ने लिया हिरासत में उम्मीदवार सरकार के खिलाफ पटना में प्रदर्शन कर रहे थे पुलिस ने प्रदर्शकारियों पर लाठीचार्ज कर उन्हें हिरासत में ले लिया

पटना:बिहार में राजधानी पटना में बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अभ्यर्थियों द्वारा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवारों के खिलाफ पुलिस ने लाठीचार्ज किया और जबरन उम्मीदवारों को पकड़कर ले जा रहे हैं।

पटना में हो रहे प्रदर्शन का न्यूज एजेंसी एएनआई ने वीडियो शेयर किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस कैसे जबरन उम्मीदवारों को घटनास्थल से हिरासत में लेकर जा रही है। इस दौरान उम्मीदवार पुलिस की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, सभी उम्मीदवार नौकरी का वादा पूरा नहीं के कारण सरकार के विरोध में धरना दे रहे थे। बीटीएससी उम्मीदवारों ने वीरचंद पटेल पथ पर स्थित जेदयू और राजद के दफ्तरों को घेरने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए कड़ी कार्रवाई करते हुए लाठीचार्ज कर दिया।

#WATCH | Bihar police detained Bihar Technical Service Commission aspirants who were protesting against the state government, in Patna pic.twitter.com/2snLEg8y0k