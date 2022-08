पटनाः 8 साल के नरेंद्र मोदी पीएम, हर सेक्टर में विनाश, नीतीश के साथ केसीआर ने ‘भाजपा मुक्त भारत’ का आह्वान किया, लालू यादव से मिले

Highlights टीआरएस प्रमुख ने कहा, निजीकरण की होड़ मची है। विशेष श्रेणी की स्थिति के लिए बिहार की मांग को ठुकराने का उदाहरण दिया। नीतीश कुमार देश के सबसे वरिष्ठ और सर्वश्रेष्ठ नेताओं में शुमार हैं।

पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद तेलांगना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश जी के साथ बातचीत हुई और एक बात पर सहमति बनी कि किसी भी प्रकार से भाजपा की सरकार को देश से बाहर करना है।

8 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, लेकिन हर सेक्टर में देश का विनाश हो रहा है। देश के सभी लोग परेशान हैं। केसीआर ने कहा कि डॉलर के मुकाबले रुपये का इतना गिरावट आज तक नहीं हुआ था। आज जिस प्रकार की नीतियां बनायी जा रही है। सारे पूंजीपति देश छोड़कर भाग रहे हैं।

बिजली और पानी के लिए आज भी तरसना पड़ता है। इन चीजों की उपलब्धि है, लेकिन काम नहीं किया जाता। डीजल-पेट्रोल और खाद्य सामग्रियों समेत हर एक चीजों का दाम बढ़ गया। उन्होंने कहा कि मोदी जी देश को किस तरीके से चला रहे हैं यह सबकों पता है। केंद्र की नाकामियों की वजह से देश को नुकसान पहुंच रहा है। विकास का नाम नहीं है सिर्फ नारेबाजी हो रही है।

