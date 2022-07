पटना में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, दो हजार पुलिसफोर्स और 10 से ज्यादा बुलडोजर पहुंचे घर गिराने, जानें पूरा मामला

Highlights पटना में दीघा के राजीव नगर के नेपाली नगर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। कार्रवाई के लिए 12 से 14 बुलडोजल लेकर टीम पहुंची है, साथ ही दो हजार पुलिस बल तैनात।

पटना: बिहार की राजधानी पटना में रविवार सुबह दीघा के राजीव नगर के नेपाली नगर में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की शुरुआत की। बताया गया कि राज्य आवास बोर्ड की जमीन पर बने मकानों को तोड़ा जा रहा है। इस कार्रवाई के लिए 12 से 14 बुलडोजल लेकर टीम पहुंची है। साथ ही पूरे इलाके में करीब दो हजार पुलिस बलों को तैनात किया गया है।

सामने आई जानकारी के अनुसार अधिकारियों और पुलिसबलों की देखरेख में जब मकानों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई उन्होंने स्थानीय लोगों का भारी विरोध भी झेलना पड़ रहा है। इसमें सिटी एसपी (सेंट्रल) अंब्रीश राहुल सहित कुछ पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। इसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की। इससे पहले आंसू गैस के गोले दागकर भी हालात पर काबू पाने की कोशिश की गई।

#WATCH | Bihar: City SP (Central) Patna, Ambrish Rahul injured in the clash between Police and locals during an anti-encroachment drive at Nepali Colony in Rajeev Nagar, Patna. pic.twitter.com/NcQ3Kmt5lL

#WATCH | Bihar: A brief clash ensued between Police and locals during an anti-encroachment drive at Nepali Colony in Rajeev Nagar, Patna. Police used tear gas shells to disperse the locals.



(Note: abusive language) pic.twitter.com/P8iCT0w2t7