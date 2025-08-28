जैश-ए-मोहम्मद के 3 पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ की खुफिया सूचना के बाद बिहार में हाई अलर्ट
खुफिया जानकारी के अनुसार, ये आतंकवादी पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य हैं और 15 अगस्त को बिहार में उस समय घुसे थे जब भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था।
पटना: नेपाल के रास्ते तीन पाकिस्तानी आतंकवादियों के घुसपैठ की खुफिया जानकारी मिलने के बाद बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खुफिया जानकारी के अनुसार, ये आतंकवादी पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य हैं और 15 अगस्त को बिहार में उस समय घुसे थे जब भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था।
अधिकारियों के अनुसार, ये आतंकवादी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के सदस्य हैं। अधिकारियों ने बताया, "इनकी पहचान रावलपिंडी निवासी हसनैन अली, उमरकोट निवासी आदिल हुसैन और भवालपुर निवासी मोहम्मद उस्मान के रूप में हुई है।" उन्होंने आगे बताया कि तीनों कथित तौर पर अगस्त के दूसरे हफ़्ते में नेपाल के काठमांडू पहुँचे थे और पिछले हफ़्ते बिहार में दाखिल हुए थे।
पुलिस मुख्यालय ने सत्यापन और निगरानी बढ़ाने के लिए सीमावर्ती जिलों में उनके नाम, तस्वीरें और पासपोर्ट विवरण प्रसारित कर दिए हैं। आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियाँ, खासकर रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, होटलों और अन्य भीड़-भाड़ वाली जगहों पर, हाई अलर्ट पर हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को स्थिति की जानकारी दी गई और सभी जिला खुफिया इकाइयों को निगरानी बढ़ाने, क्षेत्रीय जानकारी एकत्र करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
एक अधिकारी ने बताया, "सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के जवानों को अलर्ट पर रखा गया है, जबकि हवाईअड्डा और रेलवे सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ा दी है। खुफिया इकाइयाँ स्थानीय स्तर पर संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नज़र रख रही हैं। बिहार-नेपाल सीमा के ज़रिए आतंकवादी घुसपैठ की यह पहली घटना नहीं है, जिसका अक्सर आसान आवाजाही के कारण फ़ायदा उठाया जाता रहा है।"
अधिकारियों ने जनता से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील की है। एक अधिकारी ने बताया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जिन्होंने 17 अगस्त को सासाराम से चुनावी राज्य की 13 दिवसीय यात्रा शुरू की थी, को बुलेटप्रूफ वाहन में लोगों से मिलने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है।