जैश-ए-मोहम्मद के 3 पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ की खुफिया सूचना के बाद बिहार में हाई अलर्ट

By रुस्तम राणा | Updated: August 28, 2025 15:50 IST2025-08-28T15:01:54+5:302025-08-28T15:50:35+5:30

खुफिया जानकारी के अनुसार, ये आतंकवादी पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य हैं और 15 अगस्त को बिहार में उस समय घुसे थे जब भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था।

Bihar on high alert after intel flags infiltration of 3 JeM terrorists from Pakistan via Nepal | जैश-ए-मोहम्मद के 3 पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ की खुफिया सूचना के बाद बिहार में हाई अलर्ट

जैश-ए-मोहम्मद के 3 पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ की खुफिया सूचना के बाद बिहार में हाई अलर्ट

पटना: नेपाल के रास्ते तीन पाकिस्तानी आतंकवादियों के घुसपैठ की खुफिया जानकारी मिलने के बाद बिहार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खुफिया जानकारी के अनुसार, ये आतंकवादी पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद के सदस्य हैं और 15 अगस्त को बिहार में उस समय घुसे थे जब भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था।

अधिकारियों के अनुसार, ये आतंकवादी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के सदस्य हैं। अधिकारियों ने बताया, "इनकी पहचान रावलपिंडी निवासी हसनैन अली, उमरकोट निवासी आदिल हुसैन और भवालपुर निवासी मोहम्मद उस्मान के रूप में हुई है।" उन्होंने आगे बताया कि तीनों कथित तौर पर अगस्त के दूसरे हफ़्ते में नेपाल के काठमांडू पहुँचे थे और पिछले हफ़्ते बिहार में दाखिल हुए थे।

पुलिस मुख्यालय ने सत्यापन और निगरानी बढ़ाने के लिए सीमावर्ती जिलों में उनके नाम, तस्वीरें और पासपोर्ट विवरण प्रसारित कर दिए हैं। आगामी बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियाँ, खासकर रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, होटलों और अन्य भीड़-भाड़ वाली जगहों पर, हाई अलर्ट पर हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को स्थिति की जानकारी दी गई और सभी जिला खुफिया इकाइयों को निगरानी बढ़ाने, क्षेत्रीय जानकारी एकत्र करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

एक अधिकारी ने बताया, "सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के जवानों को अलर्ट पर रखा गया है, जबकि हवाईअड्डा और रेलवे सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ा दी है। खुफिया इकाइयाँ स्थानीय स्तर पर संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नज़र रख रही हैं। बिहार-नेपाल सीमा के ज़रिए आतंकवादी घुसपैठ की यह पहली घटना नहीं है, जिसका अक्सर आसान आवाजाही के कारण फ़ायदा उठाया जाता रहा है।"

अधिकारियों ने जनता से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना देने की अपील की है। एक अधिकारी ने बताया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी, जिन्होंने 17 अगस्त को सासाराम से चुनावी राज्य की 13 दिवसीय यात्रा शुरू की थी, को बुलेटप्रूफ वाहन में लोगों से मिलने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

Web Title: Bihar on high alert after intel flags infiltration of 3 JeM terrorists from Pakistan via Nepal

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Bihar PoliceBihar Policeबिहार