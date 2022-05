Bihar MLC Election 2022: खुसरूपुर स्टेशन के पास कपड़ा धोने और इस्त्री करने वाली मुन्नी देवी को लालू यादव ने दिया टिकट, सोशल मीडिया पर वायरल, देखें वीडियो

Highlights विधान परिषद उम्मीदवार बनाए जाने के बाद मुन्नी देवी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा. लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से मिलने के लिए 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास पहुंचीं. राबड़ी आवास पहुंचने के बाद तेजप्रताप ने भगवत गीता देकर स्वागत किया.

Bihar MLC Election 2022: बिहार विधान परिषद के चुनाव में उम्मीदवारों के चयन को लेकर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव का फैसला एकबार फिर सुर्खियों में है. इस बार राजद प्रमुख ने पटना के खुसरूपुर स्टेशन के पास कपड़ा धोने और इस्त्री करने वाली मुन्नी देवी को भी विधान परिषद भेजने का फैसला किया है.

लालू यादव के इस फैसले की हर और चर्चा हो रही है. राजद प्रमुख के फैसले का उनके समर्थक जमकर तारीफ कर रहे हैं. यहां बता दें कि विधान परिषद के चुनाव के लिए भी राजद ने प्रदेश में अन्य पार्टियों से पहले अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है.

लालू यादव ने इस बार युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद कारी सोहैब, महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव मुन्नी देवी और रोहतास के अशोक कुमार पांडेय पर भरोसा जताया है. वहीं, राजद की तरफ से विधान परिषद उम्मीदवार बनाए जाने के बाद मुन्नी देवी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा. मुन्नी देवी ने लालू परिवार को जमकर तारीफ की.

तेजप्रताप यादव खुद अपनी गाड़ी चलाकर मुन्ना देवी उनको घर छोड़ने गए. इस दौरान उन्होंने कहा कि मुन्नी देवी के पास कार नहीं है. इसलिए इनको घर छोड़ने गये थे. मुन्नी देवी ने बताया कि विधान परिषद उम्मीदवारों की घोषणा के बाद जब पार्टी के लोग मुन्नी देवी के घर पहुंचे तब उन्हें इसकी जानकारी हुई.

The Rashtriya Janata Dal ( @RJDforIndia ) announced the name of three candidates for the MLC elections from #Bihar . State President Jagadanand Singh announced the names of three - all ground level workers of the party. pic.twitter.com/x2FIrGtGU6

जिसके बाद वे लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से मिलने के लिए 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास पहुंचीं. मुन्नी देवी ने कहा कि वे और उनका पूरा परिवार लोगों के कपडे़ धोकर अपना जीवन यापन करता है. लालू प्रसाद ने विधान परिषद का उम्मीदवार बनाकर सम्मान देने का काम किया है.

Munni Devi, who till yesterday was washing & ironing clothes to support her family, has been made an MLC by @yadavtejashwi! These are decisions that have kept RJD strong in Bihar! Who would have thought?



An example for bigger parties on how to reward loyal ground workers! pic.twitter.com/NYlWs4HYdm