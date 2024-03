Bihar LS polls 2024: टिकट बंटवारे पर जातीय समीकरण, सवर्णों, पिछड़ा और अति-पिछड़ा पर फोकस, यहां देखें प्रत्याशियों की सूची

Highlights 17 उम्मीदवारों में से 10 उम्मीदवार सवर्ण जाति के हैं। तीन यादव, एक बनिया, एक दलित और दो अति पिछड़ा को टिकट दिया गया है। जदयू की ओर से 16 सीटों में से 11 पर पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के नेताओं को टिकट दिया है।

Bihar LS polls 2024: बिहार में एनडीए की ओर से 35 सीटों पर उम्मीदवार भी उतार दिए गए हैं। एनडीए खेमे में अब सिर्फ चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रा) को अपने हिस्सों की सीटों पर उम्मीदवार उतारना बाकी रह गया है। इस बीच भाजपा और जदयू ने टिकट के बंटवारे पर जातीय समीकरण पर ध्यान दिया है। भाजपा ने जहां सवर्णों पर जोर लगाया है, वहीं जदयू ने पिछड़ा और अति-पिछड़ा समाज पर ध्यान केंद्रित कर सबको साधने का प्रयास किया है। एनडीए की ओर से भाजपा के द्वारा दिए गए टिकट में 60 फीसदी सवर्णों पर जोर दिया गया है। इनमें 17 में उम्मीदवारों मे से 5 राजपूत, दो भूमिहार, दो ब्राह्मण और एक कायस्थ समाज के नेता को टिकट दिया गया है। इस तरह 17 उम्मीदवारों में से 10 उम्मीदवार सवर्ण जाति के हैं।

इनके अलावा तीन यादव, एक बनिया, एक दलित और दो अति पिछड़ा को टिकट दिया गया है। वहीं जदयू की ओर से 16 सीटों में से 11 पर पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के नेताओं को टिकट दिया है। जबकि पार्टी ने सवर्ण जाति से भी 3 नेताओं को भी टिकट दिया है। इसके अलावा एक अल्पसंख्यक और एक अनुसूचित जाति के नेता को टिकट दिया गया है।

जदयू ने पिछड़ा समाज के 6 और अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले 5 नेताओं को टिकट दिया है। गोपालगंज से जदयू का टिकट पाने वाले डा. आलोक कुमार सुमन महादलित समाज से आते हैं। जबकि किशनगंज से मुजाहिद आलम को मैदान में उतारा गया है। वहीं, मुंगेर, सीतामढ़ी और शिवहर से सवर्ण जाति के प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है।

इसके साथ ही भाजपा और जदयू ने कुछ नए चेहरों को भी चुनावी मैदान में उतारा है। भाजपा ने मुजफ्फरपुर से राजभूषण निषाद को टिकट दिया है। वहीं, बक्सर से केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और सासाराम से छेदी पासवान का टिकट काट दिया गया है। अश्विनी चौबे की जगह मिथिलेश तिवारी को टिकट दिया गया है।

जबकि सासाराम से छेदी पासवान का टिकट काटकर शिवेश राम को मैदान में उतारा गया है। वहीं, जदयू ने भी इस बार 3 नए चेहरों पर दांव लगाया है। जदयू ने सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू का टिकट काटकर देवेश चंद्र ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है। वहीं, सीवान सीट से कविता सिंह की जगह पर विजय लक्ष्मी कुशवाहा को टिकट दिया गया है।

उसी तरह से शिवहर से भाजपा की रमा देवी का टिकट काटकर जदयू के टिकट पर लवली आनंद को चुनाव मैदान में उतारा गया है। उधर, काराकाट सीट उपेंद्र कुशवाहा को दिए जाने के कारण जदयू के महाबली सिंह को बेटिकट कर दिया गया है।

इसी तरह से गया से विजय मांझी को बेटिकट कर इस सीट को जीतन राम मांझी के खाते में डाल दिया गया है। अब यहां से हम के टिकट पर जीतन राम मांझी उम्मीदवार होंगे। इसतर से एनडीए ने जातीय गणित पर पूरा ध्यान केंद्रित किया है।

