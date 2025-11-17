Bihar Govt Formation: बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को, प्रधानमंत्री कार्यक्रम में होंगे शामिल
By रुस्तम राणा | Updated: November 17, 2025 09:42 IST2025-11-17T09:42:15+5:302025-11-17T09:42:15+5:30
बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन का रास्ता साफ होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। गौ
पटना:बिहार विधानसभा चुनावों में भारी जीत के कुछ दिनों बाद, नई एनडीए सरकार 20 नवंबर (गुरुवार) को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ लेगी। हालाँकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि नीतीश कुमार रिकॉर्ड दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे या नहीं।
बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन का रास्ता साफ होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक दर्जन से ज़्यादा रैलियों को संबोधित किया था और "नई एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में फिर से आने" का वादा किया था।
बिहार के शीर्ष पद की कमान फिर से संभालने के लिए एनडीए सहयोगियों द्वारा समर्थित नीतीश कुमार सुबह 11:30 बजे अपनी आखिरी कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मंत्रिमंडल भंग करने के फैसले को मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद नीतीश कुमार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपना इस्तीफा सौंपेंगे।
जनता दल (यूनाइटेड) के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि निवर्तमान विधानसभा को भंग करने के प्रस्ताव के साथ राजभवन में राज्यपाल से मिलने के लिए नीतीश कुमार को "अधिकृत" करने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा।
यह घटनाक्रम तब सामने आया जब मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने रविवार को राज्यपाल से हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में निर्वाचित सदस्यों की सूची लेकर मुलाकात की, जिसमें एनडीए ने भारी जीत हासिल की।
एनडीए ने 243 सदस्यीय विधानसभा में 202 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया, जिसमें भाजपा ने सबसे अधिक 89 सीटें जीतीं, जबकि जेडी(यू) ने 85 सीटें जीतीं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की एलजेपी (आरवी) ने 19 सीटें जीतीं, और अन्य नौ सीटें छोटे सहयोगियों हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) ने जीतीं। राजद के नेतृत्व वाला महागठबंधन केवल 35 सीटें ही जीत पाया।
बिहार में सरकार गठन को लेकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक के लिए दिल्ली आए जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने रविवार को नीतीश कुमार से मुलाकात की। उन्होंने बाद में संवाददाताओं से कहा, "कुछ ही दिनों में नई सरकार का गठन हो जाएगा। आपको समय आने पर विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। हम एनडीए के घोषणापत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"