Bihar Government Formation: NDA की आज विधायक दल बैठक, नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण से पहले हलचल तेज

Bihar Government Formation:बिहार में हलचल तेज हो गई है क्योंकि नीतीश कुमार का 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। BJP और JD(U) की ज़रूरी मीटिंग बुधवार को होनी हैं। यह मीटिंग NDA की जॉइंट लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग से पहले होनी है, जिसमें नीतीश कुमार को फॉर्मल तौर पर अलायंस के लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर चुना जाना है।

जेडीयू विधायकों की मीटिंग सुबह 11 बजे मंत्री श्रवण कुमार के घर पर होगी, जबकि बीजेपी की एक अलग मीटिंग भी पटना में पार्टी के स्टेट हेडक्वार्टर में होगी।

इन दोनों मीटिंग के बाद, एनडीए लेजिस्लेचर पार्टी की एक जॉइंट मीटिंग असेंबली के सेंट्रल हॉल में होगी, जिसमें नीतीश कुमार को ऑफिशियली एनडीए लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर चुना जाएगा।

चुने जाने के बाद, नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे और ऑफिशियली सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे।

20 नवंबर को, नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जो बिहार की पॉलिटिक्स में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर होगा।

यह इवेंट एक बड़े सेलिब्रेशन के तौर पर ऑर्गनाइज़ किया जा रहा है। इसमें शामिल होने वाले हाई-प्रोफाइल लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जगत प्रकाश नड्डा, कई केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, सीनियर एनडीए लीडर और बड़े लोग शामिल होंगे।

मंगलवार को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इंतज़ामों का इंस्पेक्शन करने के लिए गांधी मैदान का दौरा किया। उनके साथ NDA के खास नेता, जिनमें सम्राट चौधरी और नितिन नवीन शामिल थे, के साथ बिहार के चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) विनय कुमार, पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट त्यागराजन एस.एम., सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कार्तिकेय के शर्मा समेत कई सीनियर अधिकारी भी थे, जो तैयारियों की देखरेख कर रहे थे।

यह पक्का करने के लिए कि समारोह आसानी से और शानदार तरीके से हो, सब कुछ ज़ोरों पर है। NDA नेताओं को उम्मीद है कि शपथ ग्रहण समारोह में लगभग तीन लाख लोग शामिल होंगे।

Web Title: Bihar Government Formation NDA Legislature Party meeting today stir intensifies before Nitish Kumar swearing-in