बिहार सरकार ने सारण जिले में 23 सोशल साइट्स और मैसेजिंग ऐप्स को 8 फरवरी तक किया बैन

Highlights राज्य सरकार के गृह विभाग के ने जिले में सोशल मीडिया साइट्स और मैसेजिंग ऐप्स को बैन करने का दिया आदेश जिले के लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर समेत सोशल मीडिया के कुल 23 अलग-अलग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल फिलहाल के लोग नहीं कर सकेंगे आदेश के मुताबिक, यह प्रतिबंध 6 फरवरी को दोपहर 01 बजे से 8 फरवरी को रात्रि 11 बजे तक रहेगा

पटना: बिहार सरकार ने "शांति व्यवस्था बनाए रखने" के लिए सारण जिले में 8 फरवरी तक तक 23 सोशल मीडिया साइट्स और मैसेजिंग एप्लिकेशन पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया। जातिय हिंसा की घटना न हो, इसे ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम उठाया गया है। सारण जिले में यह प्रतिबंध 6 फरवरी को दोपहर 01 बजे से 8 फरवरी को रात्रि 11 बजे तक रहेगा। राज्य सरकार के गृह विभाग के आदेश के बाद अब सारण जिले के लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर समेत सोशल मीडिया के कुल 23 अलग-अलग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल फिलहाल के लोग नहीं कर सकेंगे।

Government of Bihar temporarily bans 23 social networking and messaging applications till 2300hours of 8th February in Saran district to "maintain peace & tranquility" pic.twitter.com/GqETuqpihx