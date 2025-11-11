Bihar Exit Polls: पोल ऑफ़ पोल्स ने NDA के लिए 150 सीटों के साथ साफ़ बहुमत का अनुमान लगाया, महागठबंधन 90 सीटों के साथ पीछे

नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 खत्म होने के बाद, मंगलवार शाम को जारी ज़्यादातर एग्जिट पोल से संकेत मिलता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) आराम से बहुमत के साथ सत्ता में वापस आ सकता है। पोल ऑफ़ पोल्स के मुताबिक, NDA को लगभग 150 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि MGB को लगभग 90 सीटें मिलेंगी।

पोल करने वालों ने अनुमान लगाया है कि प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को चुनाव में सिर्फ़ 0-2 सीटें मिल सकती हैं। पोल ऑफ़ पोल्स कई एजेंसियों के अनुमानों का एवरेज है और इसने राज्य की 243 विधानसभा सीटों में NDA को बहुमत के निशान से काफी आगे रखा है।

DV रिसर्च के अनुसार, NDA को 137–152 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि MGB 83–98 सीटें जीत सकती है। मैट्रिज़-IANS एग्जिट पोल में रूलिंग गठबंधन को थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाया गया है, जिसमें NDA को 147–167 सीटें, MGB को 70–90 और अन्य को लगभग 2–6 सीटें मिलने का अनुमान है। इसी तरह, पीपल्स पल्स सर्वे में NDA को 133–159 सीटें और विपक्ष को 75–101 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है।

इन सभी फोरकास्ट को मिलाकर, पोल ऑफ़ पोल्स से पता चलता है कि NDA को औसतन लगभग 150 सीटें मिलेंगी, जबकि MGB को लगभग 90 सीटें मिलेंगी और जन सुराज, निर्दलीय या छोटी पार्टियों का असर बहुत कम रहेगा। बहुमत का आंकड़ा 122 सीटों पर तय है, और ये अनुमान सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए एक निर्णायक बढ़त की ओर इशारा करते हैं।

Chanakya Strategies के मुताबिक़ भी NDA की सरकार बन रही है pic.twitter.com/iYZtBLuXxH — Milind Khandekar (@milindkhandekar) November 11, 2025

2025 के बिहार चुनाव सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले राज्य चुनावों में से एक रहे हैं। इन्हें नीतीश कुमार के गवर्नेंस रिकॉर्ड और तेजस्वी यादव के विपक्षी गठबंधन की लीडरशिप के लिए एक अहम टेस्ट माना जा रहा है। वोटर की सोच को प्रभावित करने वाले मुख्य मुद्दों में रोज़गार, कानून-व्यवस्था, महंगाई और राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास शामिल हैं।

पहले दो चरणों में वोटर टर्नआउट काफी ज़्यादा रहा है, पहले चरण में 65% से ज़्यादा और दूसरे चरण में दोपहर 3 बजे तक 60.40% वोट पड़े, जो लोगों की ज़बरदस्त भागीदारी का संकेत है। हालांकि, विपक्षी पार्टियों ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया है और स्थानीय मुद्दों को लेकर सरकार के रवैये की आलोचना की है।

हालांकि एग्जिट पोल NDA के पक्ष में हैं, लेकिन एनालिस्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि 14 नवंबर को आने वाले फाइनल नतीजे ही असली परीक्षा होंगे। पिछले चुनावों में, बिहार में गिनती शुरू होने के बाद एग्जिट पोल के अनुमानों में ज़बरदस्त बदलाव देखा गया है।

फिलहाल, पोल ऑफ पोल्स साफ तौर पर बताता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर एक और कार्यकाल पूरा करने की राह पर हैं, और NDA बिहार में अपना राजनीतिक दबदबा बनाए हुए है।

