Bihar Exit Poll Result 2025: एनडीए के साथ एससी, ईबीसी, ओबीसी और सवर्ण मतदाता?, महागठबंधन के साथ मुस्लिम-यादव वोटर, एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल

Highlights Bihar Exit Poll Result 2025 Live: सभी सर्वेक्षण एजेंसियों के एग्जिट पोल में राजग को बड़ी जीत मिलने की भविष्यवाणी की गई है। Bihar Exit Poll Result 2025 Live: ‘मैट्रिज’ के सर्वेक्षण के अनुसार, राजग 147 से 167 सीटों के साथ दो तिहाई बहुमत का आंकड़ा हासिल कर सकता है। Bihar Exit Poll Result 2025 Live: ‘पीपुल्स पल्स’ के एग्जिट पोल में भी राजग के एक बार फिर से चुनाव जीतने की संभावना जताई गई है।

नई दिल्लीः बिहार विधानसभा चुनावों 2025 के लिए एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल ने आंकड़े पेश किया है। पता चलता है कि मतदाताओं की पसंद में जातिगत आधार पर भारी विभाजन है। एनडीए ओबीसी, ईबीसी, एससी और उच्च जाति के मतदाताओं में आगे है, जबकि महागठबंधन (एमजीबी) जिसमें राजद, कांग्रेस और वामपंथी दल शामिल हैं, यादव और मुस्लिम समुदायों पर अपनी पकड़ बनाए हुए है।एनडीए का कुल वोट शेयर 43% और एमजीबी के 41% से थोड़ा ज़्यादा है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी (जेएसपी) को 4% और अन्य दलों को मिलाकर 12% वोट मिलने का अनुमान है।

Bihar Exit Poll Result 2025 Live: किस जाति को किसे वोट-

एनडीएः

एसी मतदाताः 49 प्रतिशत

ईबीसीः 58 प्रतिशत

ओबीसीः 65 प्रतिशत

सवर्णः 65 प्रतिशत

महिलाः 45 प्रतिशत

पुरुषः 41 प्रतिशत।

महागठबंधनः

एसी मतदाताः 29 प्रतिशत

ईबीसीः 26 प्रतिशत

ओबीसीः 19 प्रतिशत

सवर्णः 14 प्रतिशत

महिलाः 40 प्रतिशत

पुरुषः 42 प्रतिशत।

जन सुराजः

एसी मतदाताः 3 प्रतिशत

ईबीसीः 4 प्रतिशत

ओबीसीः 5 प्रतिशत

सवर्णः 7 प्रतिशत

महिलाः 3 प्रतिशत

पुरुषः 5 प्रतिशत।

Bihar Exit Poll Result 2025 Live: बिहार में प्रचंड जीत के साथ राजग के सत्ता में वापसी का अनुमान

बिहार विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद आए लगभग सभी सर्वेक्षणों (एग्जिट पोल) में संभावना जताई गई है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर सरकार बना सकता है। यदि असल नतीजे भी चुनाव बाद आए इन सर्वेक्षणों के आंकड़ों की तरह रहते हैं तो एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दल और विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के ‘महागठबंधन’ के लिए सत्ता दूर की कौड़ी साबित होगी।

बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले राजग में जनता दल-यूनाइटेड (जदयू), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), हिंदुस्तान अवामी मोर्चा (हम) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) शामिल हैं। बिहार में मतदान संपन्न होने के बाद आए लगभग सभी सर्वेक्षण एजेंसियों के एग्जिट पोल में राजग को बड़ी जीत मिलने की भविष्यवाणी की गई है।

‘मैट्रिज’ के सर्वेक्षण के अनुसार, राजग 147 से 167 सीटों के साथ दो तिहाई बहुमत का आंकड़ा हासिल कर सकता है। इसके एग्जिट पोल में कहा गया है कि महागठबंधन को 70 से 90 सीटें मिल सकती हैं तथा जन सुराज को शून्य से दो सीट ही मिलने के आसार हैं। ‘दैनिक भास्कर’ के सर्वेक्षण में कहा गया है कि राजग को 145 से 160 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन को 73 से 91 सीटें ही मिलने का अनुमान है। ‘पीपुल्स पल्स’ के एग्जिट पोल में भी राजग के एक बार फिर से चुनाव जीतने की संभावना जताई गई है।

इस सर्वेक्षण के अनुसार राजग को 133 से 159 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन को 75 से 101 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। इस सर्वेक्षण ने जनसुराज को शून्य से पांच सीट मिलने की संभावना जताई है। ‘चाणक्या स्ट्रेटजीज’ के एग्जिट पोल में कहा गया है कि राजग 130 से 138 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकता है, जबकि महागठबंधन को 100 से 108 सीटों के साथ एक बार विपक्ष में बैठना पड़ सकता है। उसने अन्य को तीन से पांच सीट मिलने का अनुमान जताया है।

‘पोल स्ट्रेट’ के सर्वेक्षण में राजग को 133 से 148 सीटें हासिल होने की भविष्यवाणी की गयी है, जबकि महागठबंधन को 87 से 102 सीटें मिलने का अनुमान है। उसका कहना है कि अन्य को तीन से पांच सीटें मिल सकती हैं। ‘पोल डायरी’ के एग्जिट पोल में राजग को प्रचंड बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है।

उसका कहना है कि सत्तारूढ़ गठबंधन 184 से 209 सीटें हासिल करते हुए 2010 के विधानसभा चुनाव की तरह प्रदर्शन कर सकता है। इस सर्वेक्षण में कहा गया है कि विपक्षी महागठबंधन को 32 से 49 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। ‘पीपुल्स इनसाइट’ के सर्वेक्षण में कहा गया है कि राजग को 133 से 148 सीटें मिल सकती हैं और महागठबंधन को 87 से 102 मिलने का अनुमान है।

‘डीवी रिसर्च’ के सर्वेक्षण के अनुसार, राजग को 137 से 152 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 83 से 98 सीटें हासिल हो सकती हैं। उसने यह भी कहा कि जन सुराज पार्टी को दो से चार सीटें मिल सकती हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दो चरणों में छह और 11 नवंबर को मतदान संपन्न हुआ। मतगणना 14 नवंबर को होगी।

