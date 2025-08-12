बिहार चुनावः 17 अगस्त से 1 सितंबर तक "वोट अधिकार यात्रा", सभी जिलों में नियुक्त किए कॉर्डिनेटर, देखिए लिस्ट

By एस पी सिन्हा | Updated: August 12, 2025 16:15 IST2025-08-12T16:13:43+5:302025-08-12T16:15:43+5:30

Bihar Elections: शेखपुरा के लिए संजय कपूर, जमुई के लिए कुलदीप इन्दौरा। लखीसराय के लिए सत्य नारायण पटेल, मुंगेर के लिए नुएलांशु चतुर्वेदी हैं।

Highlightsजिलों में समन्वयकों की नियुक्ति के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी है।मुजफ्फरपुर के लिए कुलदीप वत्स, सीतामढ़ी के लिए सबरी असलम शेख हैं।पटना के लिए अविनाश पांडेय, सतेज बंटी पाटिल और चेतन चौहान को नियुक्त किया गया है।

पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपनी सक्रियता बढा दी है। कांग्रेस पार्टी बिहार में ‘मतदाता अधिकार यात्रा’ करने जा रही है, इसके लिए मंगलवार को कांग्रेस ने 25 जिलों के लिए कॉर्डिनेटरों की सूची जारी की। महागठबंधन की "वोट अधिकार यात्रा" 17 अगस्त से शुरू होकर 1 सितंबर तक चलेगी। जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव सहित इंडिया गठबंधन के सभी 6 घटक दल शामिल होंगे। महागठबंधन के नेता इस य़ात्रा के लिए तैयारी में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार मतदाता अधिकार यात्रा के लिए प्रत्येक जिलों में समन्वयकों की नियुक्ति के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी है। सभी जिलों के लिए समन्वयकों को  नियुक्त किया गया है।

रोहतास जिले के लिए अजय राय एवं रामकिशन ओझा, औरंगाबाद के लिए धीरज गुर्जर, गया के लिए कमलेश्वर पटेल, नवादा के लिए दिनेश गुर्जर-विधायक, नालंदा के लिए दिनेश गुर्जर- विधायक, शेखपुरा के लिए संजय कपूर, जमुई के लिए कुलदीप इन्दौरा। लखीसराय के लिए सत्य नारायण पटेल, मुंगेर के लिए नुएलांशु चतुर्वेदी हैं।

भागलपुर के लिए अशोक सिंह-सांसद, कटिहार के लिए भजन लाल जाटव, पूर्णिया के लिए रामलाल जाट, अररिया के लिए नदीम जावेद, सुपौल के लिए वीरेन्द्र राठौड़, मधुबनी के लिए शीशपाल सिंह (शीशपाल केहरवाला)-विधायक, दरभंगा के लिए अनिल चौधरी, मुजफ्फरपुर के लिए कुलदीप वत्स, सीतामढ़ी के लिए सबरी असलम शेख हैं।

मोतिहारी के लिए काज़ी निज़ामुद्दीन, पश्चिमी चंपारण के लिए तनुज पुनिया-सांसद, गोपालगंज के लिए प्रियव्रत सिंह, सीवान के लिए राजेश ठाकुर, छपरा (सोरांव) के लिए सचिन यादव, आरा (भोजपुर) के लिए कुमार जय मंगल, विधायक और पटना के लिए अविनाश पांडेय, सतेज बंटी पाटिल और चेतन चौहान को नियुक्त किया गया है।

कांग्रेस की बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने बताया 17 अगस्त को रोहतास से राहुल गांधी के नेतृत्व में “मतदाता अधिकार यात्रा” शुरू होगी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “यह यात्रा लोकतंत्र की रक्षा, जनता के वोट की ताकत और संविधान की गरिमा को बचाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगी।

