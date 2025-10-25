बिहार चुनाव: छठ महापर्व के मौके पर भी राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव दिखे सियासी मूड में, रेलवे पर साधा जमकर निशाना

पटना: छठ महापर्व के मौके पर भी राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव सियासी मूड में ही दिखाई दे रहे हैं। सुबह-सुबह वह एनडीए सरकार पर भड़क गए। लालू यादव ने छठ पूजा को लेकर रेलवे की ओर से चलाई जाने वाली 12 हजार स्पेशल ट्रेनों को लेकर हमला बोला है। लालू यादव ने छठ के पहले दिन सोशल मीडिया पर ट्वीट कर कहा कि,"झूठ के बेताज बादशाह और जुमलों के सरदार ने शेखी बघारते हुए कहा था कि देश की कुल 𝟏𝟑,𝟏𝟗𝟖 ट्रेनों में से 𝟏𝟐,𝟎𝟎𝟎 रेलगाड़ियां छठ पर्व के अवसर पर बिहार के लिए चलाई जायेंगी। यह भी सफेद झूठ निकला। 𝟐𝟎 सालों की एनडीए सरकार में पलायन का दंश झेल रहे बिहारियों के लिए लोक आस्था के महापर्व छठ पर भी ये लोग रेलगाड़ियां ढंग से नहीं चलवा सकते"।

लालू यादव ने आगे कहा कि "मेरे बिहारवासियों को अमानवीय तरीके से ट्रेनों में सफर करना पड़ रहा है। कितना शर्मनाक है? डबल इंजन सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रतिवर्ष बिहार के 𝟒 करोड़ से अधिक लोग काम के लिए अन्य राज्यों में पलायन करते है। यूपीए सरकार के बाद से एनडीए सरकार ने बिहार में कोई बड़ा उद्योग नहीं लगाया। ये लोग बिहार विरोधी है"।

उल्लेखनीय है कि रेलवे की ओर से घोषणा की गई थी कि दशहरा, दिपावली और छठ के लिए 12 हजार से अधिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। ताकि आसानी से प्रवासी अपने घर पहुंच सकें। वहीं विपक्ष की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि रेलवे का दावा झूठा था और यात्री परेशानी का सामना कर अपने घर पहुंच रहे हैं। इसको लेकर लालू यादव ने एनडीए सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्रेनें ढंग से नहीं चलवाने का आरोप लगाया है।

Web Title: Bihar Elections: RJD chief Lalu Prasad Yadav remained in a political mood even during the Chhath Mahaparv festival, and strongly criticized the railways