Bihar elections 2025: दूसरे चरण में शाम 5 बजे तक 67% से ज़्यादा हुआ मतदान, किशनगंज में सबसे ज़्यादा हुई वोटिंग
By रुस्तम राणा | Updated: November 11, 2025 18:31 IST2025-11-11T18:30:47+5:302025-11-11T18:31:00+5:30
Bihar election 2025 phase 2 voting: बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के लिए वोटिंग चल रही है। इस चरण में करीब 3.7 करोड़ लोग वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं और यह तय करेंगे कि अगले 5 सालों तक राज्य पर कौन राज करेगा। शाम 5 बजे तक, विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में 67.14 परसेंट वोटिंग हुई। किशनगंज में सबसे ज़्यादा 76.26 परसेंट वोटिंग हुई, जबकि रोहतास में सबसे कम 60.69 परसेंट वोटिंग हुई।
इलेक्शन कमीशन के वोटर टर्नआउट ऐप के मुताबिक, दूसरे और तीसरे नंबर पर कटिहार और पूर्णिया रहे, जहां क्रमशः 75.23 और 73.79 प्रतिशत वोटिंग हुई। इसके साथ ही, इस चरण में वोटर टर्नआउट बिहार विधानसभा चुनावों के पहले चरण से ज़्यादा हो गया है। 6 नवंबर को चुनावों के पहले चरण में बिहार में 65 प्रतिशत से ज़्यादा वोटिंग हुई, जो अब तक का "सबसे ज़्यादा" वोटर टर्नआउट था।
इस राउंड में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के एक दर्जन से ज़्यादा मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, और 20 जिलों में फैली 122 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है - जिनमें से ज़्यादातर सीमांचल इलाके में हैं। यह इलाका अपनी बड़ी मुस्लिम आबादी के कारण सत्ताधारी NDA और विपक्षी महागठबंधन दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
इस बीच, गया में एक महिला ने बच्चे को जन्म देने के कुछ ही घंटों बाद विधानसभा चुनाव में वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन पहुंची। 25 साल की इस महिला का नाम सोनी कुमारी है, जिसने सोमवार देर रात बेलागंज के एक सरकारी अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया था। वह सुबह अपने नवजात बच्चे के साथ एम्बुलेंस में पोलिंग स्टेशन पहुंची और वोट डाला। पोलिंग स्टाफ ने महिला की हिम्मत और जागरूकता की तारीफ की।
उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र की खूबसूरती और नागरिक जिम्मेदारी का सबसे प्रेरणादायक उदाहरण है। कुमारी ने कहा कि उन्होंने अपने बच्चे के भविष्य और बिहार के विकास को ध्यान में रखकर वोट दिया है। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी और नतीजे उसी दिन घोषित किए जाएंगे।