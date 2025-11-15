Bihar Election Results 2025: सबसे गरीब विनिंग कैंडिडेट के पास 6 लाख से अधिक की संपत्ति, जानें सबसे अमीर विजयी उम्मीदवार के पास कितनी है संपत्ति

Bihar Election Results 2025: चुनाव निगरानी संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की शनिवार को जारी एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इस साल बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले 89 भाजपा उम्मीदवारों में से कम से कम तीन की संपत्ति ₹6 लाख से ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा घोषित संपत्ति वाले उम्मीदवार की कुल संपत्ति ₹170 करोड़ से ज़्यादा है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि 243 विजयी उम्मीदवारों की कुल संपत्ति ₹2,192.93 करोड़ है, जबकि 89 विजयी भाजपा उम्मीदवारों की औसत संपत्ति ₹8.68 करोड़ है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे, जिसमें एनडीए ने शानदार जीत हासिल की, शुक्रवार, 14 नवंबर को घोषित किए गए।

किन उम्मीदवारों के पास सबसे ज़्यादा संपत्ति है?

एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार, 243 विजेताओं में से जनता दल (यूनाइटेड) (जेडी(यू)) के दो उम्मीदवार और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के एक उम्मीदवार के पास सबसे ज़्यादा घोषित संपत्ति है।

1. कुमार प्रणय (भाजपा) ने ₹170 करोड़ से अधिक की संपत्ति घोषित की है।

2. दूसरे सबसे अधिक संपत्ति वाले उम्मीदवार मोकामा के 'छोटे सरकार' अनंत सिंह हैं, जिनकी कुल संपत्ति ₹100 करोड़ से अधिक है।

3. सूची में तीसरे स्थान पर बरबीघा निर्वाचन क्षेत्र से डॉ. कुमार पुष्पंजय हैं, जिनकी संपत्ति ₹94 करोड़ से अधिक है।

किन उम्मीदवारों की संपत्ति सबसे कम है?

एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार, सबसे कम घोषित संपत्ति वाले तीनों विजयी उम्मीदवार भाजपा के हैं:

1. भागलपुर के मुरारी पासावन ने ₹6 लाख से अधिक की संपत्ति घोषित की है, जो सभी विजेताओं में सबसे कम है।

2. भोजपुर के अगिआंव निर्वाचन क्षेत्र के महेश पासवान के पास दूसरी सबसे कम घोषित संपत्ति है, जो ₹8 लाख और उससे अधिक है।

3. भाजपा के सुजीत कुमार ने ₹11 लाख से अधिक की संपत्ति घोषित की है।

अन्य दलों के विजेताओं की संपत्ति कितनी है?

एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार, ज़्यादातर विजयी उम्मीदवार करोड़पति हैं। जेडी(यू) के 85 में से 78 (92%) करोड़पति हैं, जिसके बाद बीजेपी के 89 में से 77 (87%) और आरजेडी के 25 में से 24 (96%) करोड़पति हैं। भाजपा के 89 विजयी उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 8.68 करोड़ रुपये है, जबकि जदयू के 85 विजयी उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 9.53 करोड़ रुपये है।

आरजेडी के 25 विजयी उम्मीदवारों की औसत संपत्ति ₹5.80 करोड़ है, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के 19 विजयी उम्मीदवारों की औसत संपत्ति ₹13.66 करोड़ है।

बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम 2025

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 89% स्ट्राइक रेट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि राष्ट्रीय जनता दल वाले महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा।

पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों पर एक नज़र:

भारतीय जनता पार्टी: 89 सीटें

जनता दल (यूनाइटेड): 85 सीटें

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास): 19 सीटें

राष्ट्रीय जनता दल: 25 सीटें

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस: ​​6 सीटें

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन: 5 सीटें

