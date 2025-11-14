Bihar Election Results 2025: चुनाव आयोग की वेबसाइट पर कैसे देखें नतीजे? आसान स्टेप में पढ़ें गाइडलाइन

Bihar Election Results 2025:बिहार 2025 के विधानसभा चुनाव परिणामों की घोषणा के लिए तैयार है, मतदाता हाल के वर्षों में राज्य के सबसे कड़े मुकाबले वाले चुनावों में से एक के नतीजों पर नजर रखने की तैयारी कर रहे हैं। कुल 243 निर्वाचन क्षेत्रों में दो चरणों में मतदान हुआ, जिसका अंतिम दौर 11 नवंबर को हुआ।

इस चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ 66.91% मतदान हुआ, जो 1951 के बाद से राज्य में सबसे अधिक है। उल्लेखनीय रूप से, महिला मतदाताओं ने पुरुषों से आगे निकलकर 71.6% मतदान दर्ज किया, जबकि पुरुष मतदाताओं का मतदान प्रतिशत 62.8% रहा, जो राज्य के चुनावी परिदृश्य में उनके बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है।

शुक्रवार, 14 नवंबर को सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होने वाली है और भारतीय चुनाव आयोग (ECI) नतीजों के आने पर रीयल-टाइम अपडेट जारी करेगा। मतदाताओं, पत्रकारों और पर्यवेक्षकों को सूचित रखने में मदद के लिए, यहाँ ECI वेबसाइट और वोटर हेल्पलाइन ऐप पर नतीजे देखने की चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका दी गई है।

स्टेप बाय स्टेप चेक करें रिजल्ट

नतीजे शुक्रवार, 14 नवंबर को सुबह 8 बजे घोषित किए जाएँगे और इन्हें भारतीय चुनाव आयोग (ECI) की वेबसाइट https://results.eci.gov.in/ या ECI के वोटर हेल्पलाइन ऐप पर देखा जा सकता है।

ECI वेबसाइट पर चुनाव नतीजे कैसे देखें:

1. ECI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ

2. 'बिहार के विधानसभा क्षेत्रों के आम चुनाव' लिंक पर क्लिक करें

3. एक नई विंडो खुलेगी। "निर्वाचन क्षेत्रवार रुझान और परिणाम" या "राज्यवार परिणाम" जैसे विकल्प देखें।

4. चुनाव के नतीजे स्क्रीन पर वास्तविक समय में प्रदर्शित होंगे।

5. इसके अतिरिक्त, सभी निर्वाचन क्षेत्रों की ड्रॉप-डाउन सूची देखने के लिए मानचित्र के ऊपर दिए गए 'निर्वाचन क्षेत्रवार परिणाम' टैब का उपयोग करें। किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का चयन करने पर उम्मीदवार-वार मतों की संख्या, जीत का अंतर और मतगणना के पूरे दौर सहित विस्तृत जानकारी दिखाई देगी।

वोटर हेल्पलाइन ऐप पर नतीजे कैसे देखें

1. चुनाव आयोग का वोटर हेल्पलाइन ऐप एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर गूगल प्ले स्टोर और ऐप्पल ऐप स्टोर के माध्यम से उपलब्ध है।

2. गूगल प्ले स्टोर या ऐप्पल ऐप स्टोर पर जाकर वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें।

3. पंजीकरण के लिए विवरण भरें।

4. ऐसा करने के बाद, 'बिहार के विधानसभा क्षेत्रों के आम चुनाव' के नतीजे देखने के लिए होमपेज पर 'परिणाम' विकल्प पर जाएँ।

यह ऐप और चुनाव आयोग की परिणाम वेबसाइट, दोनों ही भारत के चुनाव आयोग से सीधे आधिकारिक नतीजे प्राप्त करने के विश्वसनीय तरीके हैं।

