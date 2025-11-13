मतगणना से पहले जदयू वॉर रूम पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कहा-अफवाह पर ध्यान नहीं दें और आंकड़ों की मॉनिटरिंग करते रहिए

Highlights मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सामने देखकर वहां काम करने वाले कर्मचारी भी हैरान हो गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगभग 10 मिनट तक जदयू के वॉर रूम में रुके रहे। पदाधिकारियों और चुनाव संचालन से जुड़े कोर टीम के सदस्यों से बातचीत की।

पटनाः बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को अचानक जदयू के वॉर रूम पहुंच गए। बताया जा रहा है कि यह वॉर रूम चुनाव और मतगणना से जुड़ी निगरानी और रणनीति के लिए तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री का यह दौरा पहले से तय नहीं था। लेकिन, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार चुनाव से जुड़े अपडेट संबंधित तैयारी का निरीक्षण करने के लिए जदयू के वॉर रूम पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सामने देखकर वहां काम करने वाले कर्मचारी भी हैरान हो गए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगभग 10 मिनट तक जदयू के वॉर रूम में रुके रहे। इस दौरान उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और चुनाव संचालन से जुड़े कोर टीम के सदस्यों से बातचीत की। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मतगणना के दिन की तैयारियों और बूथवार आंकड़ों की मॉनिटरिंग को लेकर विस्तार से जानकारी ली।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों समेत पूरी टीम से कहा कि शुक्रवार को काउंटिंग के दौरान सभी लोग संयम और अनुशासन बनाए रखें। अफवाहों पर ध्यान न दें। जदयू का यह वार रूम हाईटेक मॉनिटरिंग सिस्टम से लैस है। यहां बड़ी स्क्रीन पर रियल टाइम में वोट गिनती और रुझान (ट्रेंड्स) की निगरानी की जाएगी।

हर विधानसभा सीट पर पार्टी एजेंट्स और कोऑर्डिनेटर्स से लगातार फीडबैक लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने वार रूम में चुनावी डाटा के विश्लेषण की भी जानकारी ली और अधिकारियों से कहा कि किसी भी स्थिति में मतगणना के दिन अफवाहों से बचा जाए। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना बुधवार यानी 14 नवंबर को सुबह 8 बजे से शुरू होगी।

46 केंद्रों पर वोटों की गिनती होगी। प्रशासन ने राज्यभर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मुख्यमंत्री के अचानक वार रूम पहुंचने को लेकर राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार खुद चुनावी माहौल और नतीजों की तैयारियों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं।

Web Title: Bihar Election Result 2025 LIVE Updates Nitish Kumar reached JDU war room before counting votes said not pay attention rumours keep monitoring figures