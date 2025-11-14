Bihar Election Result 2025: भाजपा 65 और जदयू 68 सीट पर आगे, चुनाव आयोग प्रारंभिक रुझानों में NDA को बहुमत
By सतीश कुमार सिंह | Updated: November 14, 2025 10:19 IST2025-11-14T10:16:35+5:302025-11-14T10:19:44+5:30
Bihar Election Result 2025: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)- जनता दल यूनाइटेड (जदयू) गठजोड़ राज्य की 243 सीटों में कई स्थानों पर आगे चल रहा है।
पटनाः बिहार विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना शुक्रवार सुबह शुरू होने के साथ ही प्रारंभिक रुझानों में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) बढ़त लेते हुए दिख रहा है। चुनाव आयोग प्रारंभिक रुझानों में NDA को बहुमत मिल गया है। भाजपा 65 और जदयू 68 सीट पर आगे हैं। राजद 38, कांग्रेस 11 और चिराग पासवान लोजपा 16 सीट पर आगे हैं।
चुनाव आयोग प्रारंभिक रुझानों में NDA को बहुमत है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)- जनता दल यूनाइटेड (जदयू) गठजोड़ राज्य की 243 सीटों में कई स्थानों पर आगे चल रहा है। हालांकि निर्वाचन आयोग की ओर से अभी तक किसी आधिकारिक रुझान की घोषणा नहीं की गई है।
निर्वाचन आयोग के अनुसार, शुरुआती रुझानों में बिहार में राजग 41 विधानसभा सीट पर और ‘इंडिया’ गठबंधन 12 सीट पर आगे है। प्रमुख प्रत्याशियों में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, चर्चित लोकगायिका मैथिली ठाकुर, महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव, अंतरराष्ट्रीय शूटर और भाजपा विधायक श्रेयशी सिंह, मंत्री संजय सरावगी, मंगल पांडे, विजय कुमार चौधरी, और श्रवण कुमार आगे हैं।
वहीं, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप पीछे चल रहे हैं। आयोग के मुताबिक मोकामा में जदयू के अनंत कुमार सिंह पहले दौर की मतगणना के बाद 2,716 मतों से आगे हैं और राजद की वीणा देवी पीछे हैं।
अधिकारियों के अनुसार, राज्य की 243 विधानसभा सीटों की मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हुई, जिसमें आयोग के मानकों के अनुरूप सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की गई। ईवीएम की गिनती सुबह 8.30 बजे से शुरू हुई। दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को सम्पन्न हुए बिहार चुनावों को राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार की महत्वपूर्ण राजनीतिक परीक्षा माना जा रहा है।