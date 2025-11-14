Bihar Election Result 2025: NDA 202 और महागठबंधन 35 सीट पर आगे, देखें बिहार चुनाव में कौन जीता और कौन हारा
By संदीप दाहिमा | Updated: November 14, 2025 21:52 IST2025-11-14T04:16:49+5:302025-11-14T21:52:38+5:30
Bihar Election Result LIVE: राजग में जनता दल-यूनाइटेड (जदयू), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) शामिल हैं। वहीं, महागठबंधन में राजद, कांग्रेस, वाम दल, विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी (आईआईपी) शामिल हैं।
Bihar Chunav ka Result Counting LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे सबसे पहले देखने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहें, यहां हम बिहार चुनाव की मतगणना का लाइव अपडेट शेयर करते रहेंगे, फिलहाल लगभग सभी एग्जिट पोल ने जनता दल (यूनाइटेड) और भाजपा के गठबंधन राजग की बड़ी जीत का अनुमान लगाया है। तेजस्वी यादव ने इन अनुमानों को खारिज करते हुए कहा है कि महागठबंधन “बड़ी बहुमत” से सरकार बनाएगा। राजग में जनता दल-यूनाइटेड (जदयू), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) शामिल हैं। वहीं, महागठबंधन में राजद, कांग्रेस, वाम दल, विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी (आईआईपी) शामिल हैं। दोनों गठबंधनों की ओर से मैदान में उतरे प्रमुख उम्मीदवारों में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, राजद के तेजस्वी यादव और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार शामिल हैं।
14 Nov, 25 : 05:13 PM
आधिकारिक चुनाव आयोग के रुझानों के अनुसार, 27/30 राउंड की मतगणना के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव राघोपुर सीट पर 12407 वोटों से आगे चल रहे हैं।
14 Nov, 25 : 04:40 PM
छपरा, बिहार: छपरा से RJD उम्मीदवार शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव 12/28 राउंड की मतगणना के बाद 5015 वोटों से पीछे चल रहे हैं। उन्होंने कहा, "लोग बहुत अच्छे हैं। वे कभी बुरे नहीं होते... मैं हमेशा लोगों के बीच रहूंगा... जब मेरे पास कहने के लिए कुछ ह
उन्होंने कहा, "लोग बहुत अच्छे हैं। वे कभी बुरे नहीं होते... मैं हमेशा लोगों के बीच रहूंगा... जब मेरे पास कहने के लिए कुछ होगा, तब कहूंगा।… pic.twitter.com/mvvLRRfbwQ
14 Nov, 25 : 02:05 PM
पटना, बिहार: बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बढ़त बरकरार रहने पर भाजपा समर्थक जश्न मना रहे हैं। एनडीए 197 सीटों (BJP 89, JDU 79, LJP(RV) 21, HAMS 4, RLM 4) पर आगे चल रहा है, मतगणना जारी है।
एनडीए 197 सीटों (BJP 89, JDU 79, LJP(RV) 21, HAMS 4, RLM 4) पर आगे चल रहा है, मतगणना जारी है। pic.twitter.com/VJdpQV5WRM
14 Nov, 25 : 02:04 PM
मतगणना जारी है और एनडीए 200 के पार पहुँच गया है। कुल 243 सीटों में से 202 पर बढ़त बनाए हुए है। भाजपा 91 सीटों पर आगे JD(U) 81 LJP(RV) 21 HAM(S) 5 RLM 4
14 Nov, 25 : 01:42 PM
बिहार में एनडीए के बहुमत के आंकड़े को पार करने पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, "मैं बिहार की जनता, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीतियों और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के संगठन कौशल को बधाई
14 Nov, 25 : 11:34 AM
चुनाव आयोग के शुरुआती रुझानों के अनुसार, NDA 186 सीटों (भाजपा 82, जदयू 75, लोजपा 22, HAMS 4, RSHTLKM 3) पर आगे चल रही है और महागठबंधन 48 सीटों (राजद 35, कांग्रेस 7, वीआईपी 1) पर आगे चल रही है। मतगणना जारी है।
14 Nov, 25 : 11:34 AM
Bihar Election Result 2025 LIVE: अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की बढ़त जारी रहने पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा, "अंता से अच्छी खबर आ रही है। शुरुआत से ही माहौल बन गया है। मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस अच्छे अंतर से जीतेगी।"
14 Nov, 25 : 10:07 AM
चुनाव आयोग के शुरुआती रुझानों के अनुसार, NDA 111 सीटों (भाजपा 48, जदयू 47, लोजपा 13, HAMS 3) पर आगे चल रही है और महागठबंधन 31 सीटों (राजद 23, कांग्रेस 7, वीआईपी 1) पर आगे चल रही है। अन्य और निर्दलीय 5 सीटों पर आगे चल रहे हैं। मतगणना जारी है।
मतगणना जारी है। pic.twitter.com/rncjTawqzY
14 Nov, 25 : 09:21 AM
Bihar Election Result 2025 LIVE: 'सुशासन बाबू' शुरुआती रुझानों में एनडीए को आधी बढ़त दिला रहे हैं, तेजस्वी पीछे
Read @ANI Story | https://t.co/rHk4ZOKCA0#NitishKumar#JDU#NDA#BiharElection2025#BiharElections#BiharPolitics#BiharElection#Bihar#BiharAssemblyPolls#VoteCounting… pic.twitter.com/ttAS5kiDPj
14 Nov, 25 : 09:20 AM
Bihar Election Result 2025 LIVE: कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह कहते हैं, "चुनाव प्रचार के दौरान मैंने जितना देखा है, बिहार में बदलाव की ज़रूरत है, शुरुआती रुझानों पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है कि नतीजे महागठबंधन के पक्ष में आएं
14 Nov, 25 : 09:19 AM
Bihar Election Result 2025 LIVE: चुनाव आयोग के शुरुआती रुझानों के अनुसार, एनडीए 12 सीटों (भाजपा 7, जदयू 3, लोजपा (रालोद) 2) पर आगे चल रही है और महागठबंधन 4 सीटों (कांग्रेस और राजद 2-2) पर आगे चल रहा है। मतगणना जारी है
14 Nov, 25 : 09:10 AM
Bihar Election Result 2025 LIVE: चुनाव आयोग के शुरुआती रुझानों के अनुसार, भाजपा 5, राजद 2 और कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है। मतगणना जारी है।
14 Nov, 25 : 09:08 AM
Bihar Election Result 2025 LIVE:
लखीसराय: बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम, उपमुख्यमंत्री और लखीसराय सीट से भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा कहते हैं, "जिसका अनुमान था, वही अब नतीजों में बदल रहा है। बिहार की जनता ने मोदी और नीतीश कुमार पर जो भरोसा जताया है, वह देश को नई दिशा देगा। अप्पू और पप्पू बिना सोचे-समझे उन्माद का माहौल फैलाते हैं, इसलिए कोई उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। हमारे नतीजे एग्जिट पोल से भी बेहतर होंगे।"
14 Nov, 25 : 09:06 AM
Bihar Election Result 2025 LIVE: चुनाव आयोग के शुरुआती रुझानों के अनुसार, भाजपा 5 और राजद 2 सीटों पर आगे चल रही है। मतगणना जारी है।
14 Nov, 25 : 09:03 AM
Bihar Election Result 2025 LIVE: चुनाव आयोग के शुरुआती रुझानों के अनुसार, भाजपा 5 सीटों पर आगे चल रही है। मतगणना जारी है।
14 Nov, 25 : 08:45 AM
Bihar Election Result 2025 LIVE: शुरुआती रुझान में एनडीए 79 सीटों से आगे, महागठबंधन 57, देखें बिहार चुनाव में कौन जीता और कौन हारा
लखीसराय: बिहार के उपमुख्यमंत्री और लखीसराय विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने बड़हिया में जय बाबा गोविंद मंदिर और मां जगदंबा मंदिर में पूजा-अर्चना की।
