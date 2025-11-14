Bihar Election 2025 Results: कैसे होती है वोटों की गिनती? क्या होता है प्रोसेस, जानें यहां

Bihar Election 2025 Results: बिहार विधानसभा चुनाव में जो उम्मीदवार खड़े हैं उनके जीत-हार की किस्मत ईवीएम में बंद है। आज 14 नवंबर को मतगणना के बाद यह फैसला हो जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ईवीएम संचालन के प्रत्येक चरण—प्रारंभिक परीक्षण से लेकर अंतिम मतगणना और चुनाव के बाद भंडारण तक—के लिए विस्तृत प्रोटोकॉल लागू करता है।

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हर चरण—सीलिंग से लेकर परिवहन तक—की निगरानी करते हैं जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वास सुनिश्चित होता है।

प्रत्येक ईवीएम की व्यापक प्रथम स्तरीय जाँच की जाती है और विशेष सॉफ़्टवेयर के माध्यम से यादृच्छिक रूप से निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित की जाती है, जिससे पक्षपात या छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं रहती। सत्यापित मशीनों को सशस्त्र सुरक्षा और निरंतर सीसीटीवी निगरानी में सुरक्षित, स्ट्रांग रूम में संग्रहित किया जाता है। इन कमरों के प्रवेश और खुलने के समय पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और पार्टी प्रतिनिधियों द्वारा हमेशा इसकी निगरानी की जाती है।

इसके अलावा, प्रशिक्षण और आरक्षित ईवीएम को अलग से संग्रहित किया जाता है, जिससे प्रत्येक मशीन पर कड़ा नियंत्रण सुनिश्चित होता है।

मतदान से पहले, ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच पार्टी एजेंटों और चुनाव पर्यवेक्षकों के साथ मतदान केंद्रों तक पहुँचाया जाता है। चुनाव के दिन, पीठासीन अधिकारी सेटअप से पहले प्रत्येक मशीन का सत्यापन करते हैं। मतदान समाप्त होने के बाद, मशीनों को सील कर दिया जाता है, लॉग किया जाता है और मतगणना तक सुरक्षित रखने के लिए स्ट्रांग रूम में वापस भेज दिया जाता है।

प्रत्येक ईवीएम पर एक विशिष्ट सीरियल नंबर होता है, जिसकी सभी चरणों में निगरानी की जाती है और सभी हैंडलिंग वीडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए रिकॉर्ड की जाती है। आरक्षित और अप्रयुक्त मशीनों को सख्त नियंत्रण में अलग-अलग संग्रहित किया जाता है। मशीनों का यादृच्छिकीकरण, सुरक्षित भंडारण प्रोटोकॉल और खुली मतगणना प्रक्रिया - पार्टी प्रतिनिधियों द्वारा निगरानी - प्रत्येक चरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करती है।

मतगणना शुरू होने पर, सीलबंद मशीनों को पूरी निगरानी में खोला जाता है और परिणामों की पारदर्शी रूप से गणना की जाती है। मतगणना के लिए स्ट्रांग रूम खोले जाने पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और सरकारी पर्यवेक्षक मौजूद रहते हैं, जिससे पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। चुनाव के बाद भी, ईवीएम को वर्षों तक सुरक्षित रूप से संग्रहित रखा जाता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार ऑडिट या सत्यापन किया जा सके।

यह मज़बूत बहुस्तरीय प्रणाली - जिसमें छेड़छाड़-रोधी हार्डवेयर, एन्क्रिप्टेड संचार और रीयल-टाइम ट्रैकिंग शामिल है - यह सुनिश्चित करती है कि बिहार के वोट सुरक्षित, गणना योग्य और हेरफेर से मुक्त रहें, जिससे लोकतांत्रिक अखंडता बनी रहे।

