Bihar Election 2025 Result: आज 2616 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला, जानें मतगणना का समय और सबकुछ

Bihar Election 2025 Result: बिहार चुनाव 2025 के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएँगे, जिसके बाद 11 नवंबर को सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में दो चरणों में मतदान संपन्न हो जाएगा। यह बेहद अहम मुकाबला तय करेगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जद(यू)-भाजपा के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सत्ता बरकरार रख पाएगा या तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेतृत्व वाला इंडिया ब्लॉक नौ बार के मुख्यमंत्री को सत्ता से बेदखल कर पाएगा।

6 नवंबर को हुए पहले चरण के मतदान में 18 जिलों के 121 निर्वाचन क्षेत्रों में 64.66% मतदान हुआ, जो 2020 के विधानसभा चुनावों में दर्ज 57.29% मतदान से काफी ज़्यादा है।

11 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण में गया, नवादा, जमुई, भागलपुर और पूर्णिया सहित 20 जिलों के शेष 122 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान होगा।

बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने पुष्टि की कि पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और पिछले विधानसभा चुनावों की तुलना में मतदाताओं की भागीदारी में लगभग 8% की वृद्धि हुई।

बिहार चुनाव में क्या दांव पर?

भाजपा, जद(यू), हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) और छोटे सहयोगियों से मिलकर बनी सत्तारूढ़ एनडीए के पास निवर्तमान विधानसभा में वर्तमान में 132 विधायकों का समर्थन है - जो बहुमत के लिए आवश्यक 122 के आंकड़े से काफी ऊपर है।

राजद, जो 2020 में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, के अब 75 विधायक हैं, उसके बाद कांग्रेस (19) और भाकपा (माले)-लिबरेशन (12) हैं।

लगभग दो दशकों से बिहार की राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2020 के बाद से कई बार गठबंधन बदले हैं। उनके उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा एनडीए सरकार में भाजपा का नेतृत्व कर रहे हैं।

विपक्षी मोर्चे पर, विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव, बेरोजगारी और विकास की कमी जैसे मुद्दों का फायदा उठाकर राजद के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक को सत्ता में लाने की उम्मीद कर रहे हैं।

प्रशांत किशोर का राजनीतिक पदार्पण

इस चुनाव में एक और दिलचस्प पहलू जाने-माने राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर का प्रवेश है, जो अपनी नई पार्टी, जन सुराज पार्टी (JSP) के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। किशोर की पार्टी ने सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और खुद को एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बाहर तीसरे मोर्चे के रूप में स्थापित किया है।

बता दें कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में, एनडीए ने 125 सीटें जीतकर मामूली अंतर से बहुमत हासिल किया था। भाजपा को 74 सीटें मिली थीं, जबकि जदयू को 43 सीटें मिली थीं।

राजद 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन अंततः नीतीश कुमार ने भाजपा के समर्थन से सरकार बनाई।

