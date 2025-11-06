Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: बिजली काटकर मतदान को धीमा करने की साजिश, राजद का आरोप, निर्वाचन आयोग ने कहा-‘निराधार और भ्रामक’
November 6, 2025
Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। कुल 3.75 करोड़ से अधिक मतदाता 1,314 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं।
पटनाः राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान महागठबंधन के मजबूत बूथों पर जानबूझकर धीमा मतदान कराने के लिए बीच-बीच में बिजली काटी जा रही है। राजद ने अपने आधिकारिक ‘एक्स’ हैंडल से राज्य निर्वाचन विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को टैग करते हुए लिखा, “प्रथम चरण के मतदान के मध्य में महागठबंधन के मजबूत बूथों पर धीमा मतदान करने के उद्देश्य से बीच-बीच में बिजली काटी जा रही है। जानबूझकर धीमा मतदान कराया जा रहा है।
निर्वाचन आयोग ऐसी धांधली, बुरी नीयत और दुर्भावनापूर्ण इरादों का अविलंब संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई करें।” निर्वाचन आयोग ने राजद के आरोपों को पूरी तरह ‘‘निराधार और भ्रामक’’ बताया है। आयोग के अनुसार, बिहार में सभी मतदान केन्द्रों पर मतदान ‘‘सुचारू, पारदर्शी और निर्बाध’’ रूप से चल रहा है।
आयोग के एक प्रवक्ता ने कहा, “भारत निर्वाचन आयोग मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्बाध बनाने के लिए सभी मानक प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है। ऐसे भ्रामक प्रचार का कोई आधार नहीं है।” 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान जारी है। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने मताधिकार का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करें।
बिहार विधानसभा चुनाव : पहले चरण में 11 बजे तक कुल 27.65 प्रतिशत मतदान
बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बृहस्पतिवार को सुबह 11 बजे तक राज्य में औसतन 27.65 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। निर्वाचन आयोग के प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। सबसे अधिक 30.37 प्रतिशत मतदान बेगूसराय जिले में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम 23.71 प्रतिशत मतदान पटना में हुआ।
इसके अलावा गोपालगंज (30.04 प्रतिशत), लखीसराय (30.32 प्रतिशत) और सहरसा (29.68 प्रतिशत) में भी अपेक्षाकृत अधिक मतदान हुआ है। मधेपुरा में 28.46 प्रतिशत, दरभंगा में 26.07 प्रतिशत, मुजफ्फरपुर में 29.66 प्रतिशत, सीवान में 27.09 प्रतिशत, सारण में 28.52 प्रतिशत, वैशाली में 28.67 प्रतिशत, समस्तीपुर में 27.92 प्रतिशत, खगड़िया में 28.96 प्रतिशत, मुंगेर में 26.68 प्रतिशत, शेखपुरा में 26.04 प्रतिशत, नालंदा में 26.86 प्रतिशत, भोजपुर में 26.76 प्रतिशत और बक्सर में 28.02 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।
राज्य के 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। कुल 3.75 करोड़ से अधिक मतदाता 1,314 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। आयोग के अनुसार, अधिकतर बूथों पर मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है और कहीं से किसी बड़ी गड़बड़ी की सूचना नहीं है। दोपहर के बाद मतदान की गति में और तेजी आने की संभावना जताई जा रही है।